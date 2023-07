Banken Bank of America profitiert von höheren Zinseinnahmen

Das zweitgrößte US-Geldhaus konnte seine Gewinne um ein Fünftel erhöhen. Dazu habe auch ein wachsender Kundenstamm beigetragen, so der Konzernchef. Die Aktie liegt vorbörslich im Plus.

Der Gewinn je Aktie stieg im zweiten Quartal auf 88 Cent. (Foto: AP) Filiale der Bank of America in Boston

New York Höhere Zinseinnahmen haben das Geschäft der Bank of America im zweiten Quartal beflügelt. Der Gewinn, der den Aktionären zugerechnet werden kann, stieg von April bis Juni im Vergleich zum Vorjahr um fast 20 Prozent auf 7,10 Milliarden Dollar, wie die zweitgrößte US-Bank am Dienstag bekannt gab. Das entspricht einem Gewinn je Aktie von 88 Cent. Analysten hatten mit 84 Cent gerechnet.

Zusätzlich zu positiven Effekten aus höheren Zinsen habe auch ein weiter wachsender Kundenstamm zu dem guten Ergebnis beigetragen, sagte Konzernchef Brian Moynihan. Alle Geschäftsbereiche hätten sich gut geschlagen und die Marktanteile zugenommen.

Der Zinsüberschuss stieg im Berichtszeitraum um 14 Prozent auf 14,2 Milliarden Dollar. Die Gesamterträge von 25,2 Milliarden Dollar entsprechen einem Plus von elf Prozent und übertrafen leicht die Erwartungen der Analysten. Sie hatten mit 25,13 Milliarden Dollar gerechnet.

Die Aktien des Geldhauses liegen im vorbörslichen Geschäft an der Wall Street rund ein Prozent im Plus. Auch der US-Kreditgeber Bank of New York Mellon steigerte seinen bereinigten Gewinn je Aktie – die Anteilsscheine ziehen vorbörslich um 0,9 Prozent an. Bereits vergangene Woche hatten auch JPMorgan und Wells Fargo kräftige Anstiege der Quartalsgewinne vermeldet, die vor allem auf höhere Zinseinnahmen infolge der gestiegenen Leitzinsen zurückgeführt wurden. Dagegen drückte bei Citigroup das flaue Handelsgeschäft den Gewinn nach unten. Ähnliches erwarten Experten auch bei der Investmentbank Morgan Stanley, die ebenfalls am heutigen Dienstag ihre Quartalszahlen vorlegen soll. Mehr: US-Banken profitieren von gestiegenen Zinsen und bereiten sich auf schwierige Zeiten vor