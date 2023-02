 Banken: Bankenverband holt neuen Hauptgeschäftsführer von der Commerzbank

Der Bundesverband deutscher Banken bekommt einen neuen Hauptgeschäftsführer. Nach dem Abgang von Christian Ossig im Januar steht aktuell noch dessen damalige Stellvertreterin an der Spitze.

Der neue Verbandschef gilt in Branche und Politik als gut vernetzt. (Foto: AP) Frankfurter Bankenviertel

Frankfurt Der bisherige Commerzbank-Lobbyist Heiner Herkenhoff wird Hauptgeschäftsführer des Bundesverbands deutscher Banken (BdB). Der 60-Jährige übernimmt zum 1. April den Posten, der seit Januar durch den Rückzug von Christian Ossig vakant war, wie der Privatbanken-Verband am Dienstagabend mitteilte.

Vor seinem Wechsel zur Commerzbank, wo er seit 2009 als Head of Public Affairs den Kontakt zur Politik aufrechterhält, war Herkenhoff bereits für den BdB als Kommunikations-Chef tätig. Seit Ossigs Abgang leitet seine Stellvertreterin Henriette Peucker – auch sie eine ehemalige PR-Managerin – den Verband.

„Heiner Herkenhoff hat langjährige Erfahrung in der Finanzbranche und in der Vertretung der Interessen der Banken gegenüber der Politik und anderen Interessengruppen“, sagte der BdB-Präsident, Deutsche-Bank-Chef Christian Sewing. „Er kennt den Bankenverband seit vielen Jahren, ist unter den Mitgliedsinstituten ebenso gut vernetzt wie unter politischen Entscheidern in Berlin und Brüssel.“

Mehr: Henriette Peucker muss den Bankenverband durch turbulente Zeiten führen