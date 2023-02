Banken Barclays enttäuscht die Märkte – Aktie bricht ein

Der Vorsteuergewinn ist im vergangenen Jahr auf sieben Milliarden Pfund zurückgegangen. Analysten fordern eine klare Strategie.

Im Anleihegeschäft wies die britische Bank bessere Ergebnisse aus. (Foto: Reuters) Barclays-Filiale in London

London Die britische Großbank Barclays erscheint in gleich mehrerer Hinsicht als führungslos. Nicht nur, weil ihr Vorstandschef C.S. Venkatakrishnan wegen einer Krebserkrankung seit November vom Krankenbett aus in New York arbeiten muss. Barclays hat im Moment in allen Geschäftsbereichen Probleme und enttäuschte mit seiner Jahresbilanz am Mittwoch derart, dass Analysten die Strategie der Bank infrage stellten. Bis zum Mittag sackte der Aktienkurs der Bank fast um zehn Prozent ab, am Nachmittag lag der Titel noch mit einem Minus von knapp acht Prozent am Ende des FTSE-100-Indexes.

„Barclays hat den Markt mit seinen Jahreszahlen bitter enttäuscht“, schrieb Sophie Lund-Yates, Aktienanalystin beim Londoner Investmenthaus Hargreaves Lansdown, nach der Bilanzvorlage in einer Mitteilung. Die Bank müsse jetzt kurzfristig Überzeugungsarbeit leisten, dass sie auf dem richtigen Kurs sei.