Banken BayernLB stärkt die Tochter DKB

München Bei der BayernLB verschieben sich die hausinternen Machtverhältnisse erneut zu Gunsten der Online-Tochter DKB. „Das Wachstum der DKB wird auch aufgefangen durch Kürzungen in München“, sagte BayernLB-Chef Stephan Winkelmeier am Freitag bei der Präsentation der Zahlen für das abgelaufenen Jahr.

Während damit in Berlin bei der DKB Mitarbeiter und Strukturen stetig aufgebaut werden, wird im traditionellen Wertpapier-, Unternehmens- und Verbundgeschäft mit den Sparkassen schon seit zwei Jahren umstrukturiert und gekürzt. Von den 900 Mitarbeitern, die aus diesen Bereichen die Bank verlassen müssen, haben inzwischen mehr als 70 Prozent zugestimmt.

Wie sehr die DKB die BayernLB auch auf der Gewinnseite dominiert, zeigten erneut die Zahlen für das abgelaufene Jahr. Vom Vorsteuergewinn von 816 Millionen Euro, den die BayernLB erzielt hat, stammen 363 Millionen Euro von der DKB. Deren Anteil am Gesamtgewinn der Landesbank liegt damit bei rund 45 Prozent.

In diesem Tempo soll es auch in diesem Jahr weitergehen. Inzwischen hat die DKB die Marke von fünf Millionen Kunden überschritten. Im vergangenen Jahr kamen rund 40.000 Neukunden pro Monat dazu.

Vom Ziel von acht Millionen Kunden, das BayernLB-Chef Winkelmeier Ende 2019 bei der Vorstellung der neuen Konzernstrategie „Fokus 2024“ bis zu deren Ablauf in knapp drei Jahren ausgerufen hat, ist Deutschlands zweitgrößte Online-Bank hinter der ING dennoch ein gutes Stück entfernt. Was Ende 2019 in den geplant war, entstand ohne den Einfluss einer Pandemie oder eines Krieges, erinnerte sich Winkelmeier am Freitag. „Wir haben aber alles erneut überprüft und festgestellt, dass es passt“.

BayernLB-Chef nennt DKB „integralen Bestandteil“

Die Ausnahmeposition der DKB innerhalb der Landesbank sorgt bereits seit Jahren für Spekulationen. Immer wieder war von einem Verkauf, einer Ausgliederung oder gar einem Börsengang die Rede.

All dem erteilte Winkelmeier erneut eine Absage und nannte die DKB einen integralen Bestandteil der BayernLB. Daran werde sich bis zum Ablauf des Strategieprogramms Ende des Jahres 2024 nichts ändern. „Und ich würde davon ausgehen, dass wir auch noch in zwei Jahren sagen: Die DKB ist ein integraler Bestandteil“, sagte Winkelmeier.



Dabei ist es allerdings nicht nur die BayernLB selbst, die über die Frage des Umgangs mit der DKB entscheidet. Der Freistaat Bayern mit seinem 75-prozentigen Anteil an der BayernLB sowie die bayerischen Sparkassen, die das verbleibende Viertel halten, dürften ebenfalls stark mitreden.

Von Seiten der Landesregierung ist indes zu hören, dass das Thema derzeit absolut nicht zur Diskussion stehe. Zu sehr hat man dort noch die Negativschlagzeilen im Ohr, als im Jahr 2013 rund 33.000 staatseigene Wohnungen privatisiert wurden.

Der Verkauf von GBW-Wohnungen an das Immobilienunternehmen Patrizia erhitzt noch heute die Gemüter in der Bevölkerung. Gut anderthalb Jahre vor der Landtagswahl in Bayern käme ein erneuter Verkauf von Staatsbesitz – auch wenn es sich hier um einen völlig anderen Bereich handelt – wohl ebenfalls schlecht an, befürchten etliche in der Staatsregierung.

Eine Abspaltung der DKB wäre kontraproduktiv



Ablehnend stehen inzwischen auch viele bei den bayerischen Sparkassen einer Veräußerung der DKB gegenüber. Das Verhältnis der DKB zur Berliner Online-Bank ist wegen der Konkurrenzsituation durchaus zwiespältig.

Mittlerweile setzt sich jedoch die Einsicht durch, dass die Konkurrenzsituation durch eine Trennung von der DKB nicht beendet wäre, sondern mit neuen Eigentümern und einen möglicherweise aggressiveren Marktauftritt sogar noch steigen könnte. „Ein gesteuerter Ausbau unter dem gemeinsamen Sparkassen-Dach ist da die sinnvollere Variante“, sagt ein hochrangiger Sparkassen-Manager.

Wohlwollend zur Kenntnis nimmt man zudem die hohe Ausschüttung an die Eigner der BayernLB, wozu auch die DKB einen erheblichen Anteil beitrug. 18,75 Millionen Euro und damit ein Viertel der Gesamtausschüttung von 75 Millionen Euro fließen für das abgelaufene Jahr an die bayerischen Sparkassen.



Wie die Zukunft der DKB aussehen könnte, zeigt sich bereits. Rund neue 660.000 Wertpapierdepots eröffneten Kunden im Jahr 2021. In diesem Tempo soll es weitergehen.

Zudem soll die Banking-App um weitere Funktionen erweitert werden, ließ BayernLB-Chef Winkelmeier durchblicken. Auch das Firmenkundengeschäft der DKB soll weiter wachsen mit einem Schwerpunkt auf grüne Technologie.

Abwarten bei der neuen Konzernzentrale

In der Münchener Zentrale der BayernLB zeichnet sich dagegen der vor zwei Jahren angekündigte Umbau von einer Universalbank zu einer Spezialbank für Zukunftsthemen und Digitalisierung auch in der Präsenz vor Ort ab. Zwei Gebäude in bester Münchener Innenstadtlage wurden im vergangenen Jahr verkauft. Dem Erlös von zusammen über hundert Millionen Euro bezeichnete Finanzchef Markus Wiegelmann als „stolz“.

Sehr viel mehr dürfte jedoch herauskommen, wenn die BayernLB ihren Stammsitz wie angekündigt veräußert und zur Miete an den Stadtrand ziehen würde. Noch einmal betonte Vorstandschef Stephan Winkelmeier, dass das vor Jahrzehnten entstandene Gebäude inzwischen viel zu groß sei und besonders die energetische Sanierung hohe Summen verschlingen würde. Den Mietvertrag für die neue Konzernzentrale wolle man angesichts der im Moment unsicheren Gemengelage jedoch noch nicht finalisieren, deutete Winkelmeier an.

