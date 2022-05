Banken Bericht: USA sichten über 100 Smartphones von Bankern als Teil einer Chat-Prüfung

Durch die Untersuchung soll festgestellt werden, wie intensiv Banker nicht zugelassene Plattformen nutzen. Die Deutsche Bank geht bereits seit Jahresanfang gegen diese Kommunikation vor.

Wall Street

New York Die USA zwingen die Wall-Street-Banken zu einer systematischen Untersuchung von mehr als 100 persönlichen Mobiltelefonen von Top-Händlern und Dealmakern, berichtet die Nachrichtenagentur Bloomberg. Demnach handelt es sich dabei um die bisher größte Untersuchung von heimlichen Nachrichtenübermittlungen auf Plattformen wie WhatsApp.

Die Wertpapier- und Börsenaufsichtsbehörde SEC hat den Unternehmen Listen von Schlüsselpositionen zugesandt – in einigen Fällen handelt es sich um rund 30 Personen, berichtet Bloomberg unter Berufung auf informierte Personen. Im Fokus der Prüfungen stünden Leiter bestimmter Investmentbanking-Teams oder Handelsabteilungen. Die Mitarbeiter in diesen Positionen sind dem Bericht zufolge angewiesen worden, Telefone auszuhändigen, damit Anwälte die Geräte untersuchen können.

Ziel sei es, festzustellen, wie intensiv Wall-Street-Profis nicht-zugelassene Messaging-Plattformen nutzen, um miteinander oder mit Kunden zu chatten. Die Aufsichtsbehörden müssten dann entscheiden, in welcher Weise die Firmen sanktioniert werden, weil sie geschäftsbezogene Nachrichten, die über ungenehmigte Plattformen verschickt wurden, nicht archiviert haben.