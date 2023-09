Banken Citigroup-Chefin Fraser baut Management um

Die Leiter der einzelnen Geschäftsbereiche werden nun direkt an Konzernchefin Jane Fraser berichten. Einige internationale Führungsposten werden gestrichen.

New York Bei der US-Großbank Citigroup kommt es zu umfassenden Veränderungen im Management. Die Leiter der einzelnen Geschäftsbereiche werden nun direkt an Konzernchefin Jane Fraser berichten, wie das Geldhaus am Mittwoch mitteilte.

„Wir treffen mutige Entscheidungen, um unseren Verpflichtungen gegenüber den Aktionären nachzukommen“, sagte Fraser. Im Rahmen der Veränderungen trenne sich das Unternehmen von der Institutional Clients Group, seiner ehemals größten Sparte. Die Führungsrolle an der Spitze dieses Geschäftsbereichs werde ebenfalls abgeschafft.

Im Rahmen des neuen Modells werde die Citigroup auch einige internationale Führungspositionen sowie die Bereiche Personal Banking und Wealth Management streichen. Mit diesen Maßnahmen festigt Fraser ihre Position und verschafft sich eine direktere Kontrolle über die verbliebenen Geschäftsbereiche.

