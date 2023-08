Banken Commerzbank gründet Verwalter für große Vermögen

Yellowfin verwaltet künftig das Vermögen institutioneller Anleger sowie von Firmen und Superreichen. Derzeit liegt es bei rund zehn Milliarden Euro.

Das Team von Yellowfin arbeitet den Angaben zufolge bereits seit zehn Jahren zusammen. (Foto: Reuters) Commerzbank Filiale in Frankfurt

Frankfurt Die Commerzbank hat einen Teil ihrer Vermögensverwaltung in eine Tochterfirma ausgegliedert. Das Angebot von Yellowfin richte sich an institutionelle Anleger, Firmen und Superreiche mit einem zu verwaltenden Vermögen von mindestens 30 Millionen Euro, teilte das Geldhaus am Dienstag mit.

„Die Gesellschaft verbindet die sehr individuelle Betreuung und die schnellen Entscheidungswege einer Investmentboutique mit der hohen Prozessqualität der Commerzbank“, sagte Thomas Schaufler, Commerzbank-Vorstand für Privat- und Unternehmerkunden. Yellowfin greift unter anderem bei der IT und für die Kontrolle der Regeltreue auf Ressourcen des Mutterkonzerns zurück.

Das Team von Yellowfin arbeitet den Angaben zufolge bereits seit zehn Jahren zusammen. Es begann seine Arbeit in der Vermögensverwaltung der Commerzbank, wechselte dann im Rahmen eines Spartenverkaufs zeitweise zur französischen Bank Societe Generale (SocGen), bevor es 2022 zurückgeholt wurde.

Yellowfin verwalte derzeit ein Vermögen von mehr als zehn Milliarden Euro. Einem Medienbericht zufolge soll sich dieser Wert binnen fünf Jahren auf mehr als 20 Milliarden Euro verdoppeln. Mehr: Commerzbank feiert ihr Comeback – und will eigenständig bleiben