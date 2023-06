 Banken: Commerzbank will Aktienrückkauf bis Ende Juli durchziehen

Bis spätestens Ende Juli will die Commerzbank eigene Papiere im Wert von bis zu 122 Millionen Euro am Markt zurückkaufen. Starten soll der Rückkauf schon in diesem Monat.

In diesem Jahr soll der Gewinn der Commerzbank noch größer werden. (Foto: IMAGO/Future Image) Commerzbank

Frankfurt Die Commerzbank legt mit dem angekündigten Rückkauf eigener Aktien los. Vom 7. Juni bis spätestens 31. Juli will der Dax-Konzern eigene Papiere im Wert von bis zu 122 Millionen Euro am Markt zurückkaufen, wie er nach einem Beschluss des Vorstands am Dienstag in Frankfurt mitteilte. Die zurückgekauften Aktien würden anschließend eingezogen.

Nach der milliardenschweren Rettung durch den deutschen Staat in der Finanzkrise 2008/2009 und teuren Umbauprogrammen hatte die Commerzbank im Jahr 2022 wieder einen Milliardengewinn erzielt. In diesem Jahr soll es noch mehr werden. „Unser Spielraum, Kapital an unsere Aktionärinnen und Aktionäre auszuschütten, vergrößert sich weiter“, hatte Finanzchefin Bettina Orlopp im Mai gesagt.

Mehr: Rund 15 Millionen Sparkassen-Girocards werden onlinefähig