Banken Credit Suisse ernennt Produkt-Chef für Asset-Management-Geschäft

Scott Ebner wird die Asset-Management-Division bei Credit Suisse leiten. Er wechselte Anfang 2022 von State Street Global Advisors zu der Schweizer Großbank.

Ebner folgt auf Jo McCaffrey, die die Leitung der Distribution der Credit Suisse übernommen hatte. (Foto: Reuters) Credit Suisse

Zürich Die Credit Suisse hat innerhalb der Asset-Management-Division einen neuen Produkt-Chef ernannt. Scott Ebner werde die Position zum 21. November antreten und in New York stationiert sein, wie die Schweizer Großbank am Mittwoch mitteilte.

Er folgt auf Jo McCaffrey, die die Leitung der Distribution übernommen hatte. Bevor Ebner Anfang 2022 zu Credit Suisse stieß, hatte er verschiedene Funktionen in der Produktentwicklung bei State Street Global Advisors inne.

