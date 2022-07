Banken Dealmaker in New York verlässt die Deutsche Bank

Drew Goldman kehrt dem Investment Banking den Rücken und will sich künftig neuen Herausforderungen stellen. Er war 22 Jahre beim größten deutschen Geldhaus.

Drew Goldman war zuletzt Global Head of Investment Banking Coverage and Advisory bei der Deutschen Bank in New York. Jetzt möchte sich der wichtigste Dealmaker neuen Herausforderungen stellen. (Foto: dpa) Zentrale der Deutschen Bank in Frankfurt

New York Der oberste Dealmaker der Deutschen Bank in New York, Drew Goldman, tritt ab. Seine Aufgaben sollen von regionalen Chefs im Investment Banking übernommen werden ersetzt werden, hieß es am Montag in einem Reuters vorliegenden internen Dokument. Ein Sprecher der Bank bestätigte die Informationen.

Goldman blickt auf eine 22-jährige Karriere bei dem größten deutschen Geldhaus zurück und war zuletzt Global Head of Investment Banking Coverage and Advisory. Nun wolle er sich neuen Herausforderungen außerhalb des Investment Banking stellen, erklärte Mark Fedorcik, Co-Chef im Investment Banking des Instituts.

Der bisherige Co-Chef für M&A-Geschäfte, Bruce Evans, wird nun die Leitung des Bereichs Investment Banking Coverage and Advisory in Amerika übernehmen. Evans gilt mit seiner 15-jährigen Erfahrung bei der Deutschen Bank auch als Veteran der Branche. Er leitete seit vergangenem Jahr als Co-Chef die M&A-Geschäfte. In Europa sind Berthold Fürst und Henrik Johnsson zuständig für Investment Banking Coverage and Advisory. In Asien verantwortet Mayooran Elalingam den Bereich. Die Umstrukturierung fällt mit einer drastischen Verschlechterung der Geschäftslage im M&A-Geschäft zusammen. Der deutsche Branchenprimus spürt wie viele seiner Wettbewerber den Rückgang der globalen M&A-Geschäfte. Die Volatilität der Märkte und die Unsicherheit, die der Krieg in der Ukraine und die Zinserhöhungen verursacht haben, ließen geplante Fusionen und Unternehmensübernahmen in den vergangenen Monaten platzen. Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen Mehr: Hohe Inflation setzt Kfz-Versicherer unter Druck – Autopolicen werden wohl deutlich teurer