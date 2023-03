Banken Deutsche-Bank-Aufsichtsrat kürzt Vorstands-Boni

Die Bank hat so viel verdient wie seit 15 Jahren nicht mehr, doch die Vorstandsgehälter steigen nur geringfügig. Denn an einer Stelle ist der Aufsichtsrat unzufrieden.

Das Gehalt des Chefs der Deutschen Bank ist zuletzt gestiegen. (Foto: IMAGO/Political-Moments) Christian Sewing

Frankfurt Die Deutsche Bank macht aus Sicht ihres Aufsichtsrats nicht schnell genug Fortschritte bei der Beilegung ihrer aufsichtsrechtlichen Defizite. Das hat Konsequenzen für die variable Vergütung der Vorstände: Eine bestimmte Bonuskomponente wurde für das gesamte Führungsgremium pauschal um fünf Prozent gekürzt.

Der Vorstand habe „seine Sanierungsaktivitäten mit großem Engagement und verschiedenen Maßnahmen fortgesetzt, um den hohen Erwartungen der Aufsichtsbehörden gerecht zu werden“, steht im Geschäftsbericht. Allerdings benötigten die Verbesserungen mehr Zeit und „Meilensteine“ seien neu geplant, beziehungsweise nicht erreicht worden. Das müsse bei der Vergütung berücksichtigt werden.

Aus diesem Grund kürzte der Aufsichtsrat allen Vorständen die individuell erreichten Ziele um fünf Prozent. Die bemängelten Schwächen in der Unternehmensführung scheinen sich auch an einer weiteren Stelle niederzuschlagen: Die langfristigen Bonusbestandteile der Vorstände sind unter anderem an Nachhaltigkeitsziele gekoppelt.