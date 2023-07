Banken Deutsche Bank besiegt Warburg im Cum-Ex-Streit auch vor dem BGH

Der Bundesgerichtshof hat eine Beschwerde der Warburg-Bank abgewiesen. Die Hamburger Bank wollte, dass die Deutsche Bank einen Teil der Cum-Ex-Steuerschuld übernimmt.

Cum-Ex-Geschäfte sollen den Fiskus mehr als zehn Milliarden Euro gekostet haben. (Foto: dpa) BGH

Karlsruhe Die Deutsche Bank hat auch den letzten Versuch der MM Warburg, dem Frankfurter Kreditinstitut eine Cum-Ex-Steuerschuld in Höhe von 63 Millionen Euro aufzubürden, erfolgreich abgewehrt.

Der Bundesgerichtshof in Karlsruhe wies eine Beschwerde von Warburg ab, mit der sich die Hamburger Bank das Recht erstreiten wollte, in der Sache in Revision zu gehen (AZ: XI ZR 65/22). Deutschlands oberste Zivilrichter hatten dies bereits vor einer Woche entschieden, teilte die Pressestelle des BGH mit. Der Beschluss war aber bisher noch nicht öffentlich bekannt geworden.

Warburg hatte vor dem Frankfurter Landgericht darauf geklagt, dass die Deutsche Bank einen Teil der Rechnung übernimmt, die Warburg wegen Geschäften aufgebrummt wurde, um die es im ersten Bonner Cum-Ex-Strafprozess ging. Das Oberlandesgericht Frankfurt hatte im vergangenen Jahr bestätigt, dass die erste Instanz Warburgs Klage zu Recht abgewiesen hatte.

Warburg hatte argumentiert, die Deutsche Bank sei als Depotbank verpflichtet gewesen, die strittige Kapitalertragssteuer an den Fiskus abzuführen. Denn sie war 2007 bis 2011 die Depotbank des Leerverkäufers bei den umstrittenen Transaktionen. Cum-Ex-Geschäfte nutzten das damalige Verfahren der Dividendenbesteuerung aus, so dass mehrere Anleger sich die nur einmal gezahlte Abgabe erstatten ließen. Im Jahre 2012 schob Deutschland der Praxis einen Riegel vor. Cum-Ex-Geschäfte sollen den Fiskus mehr als zehn Milliarden Euro gekostet haben. Der BGH habe den Beschluss nicht begründet, daher könne Warburg sich dazu nicht äußern, teilte eine Sprecherin der Hamburger Bank per E-Mail mit.