Banken Deutsche Bank sieht bis zu 20 Prozent Rückgang bei Handelserträgen

Das deutsche Geldhaus rechnet mit geringeren Einnahmen aus dem festverzinslichen Wertpapierhandel. Noch vor einem Jahr verzeichnete es einen Rekordanstieg.

Vor einem Jahr verzeichnete der Handel mit festverzinslichen Wertpapieren noch ein Rekordquartal mit einem Anstieg um mehr als 30 Prozent. (Foto: Blatterspiel/Jan Huebner) Deutsche Bank-Zentrale

Frankfurt Die Deutsche Bank AG erwartet im laufenden Quartal um 15 Prozent bis 20 Prozent geringere Erträge aus dem Handel mit festverzinslichen Wertpapieren, erklärte Finanzvorstand James von Moltke am Donnerstag vor Investoren. Das ist ein größerer Einbruch als Analysten derzeit erwarten. Vor einem Jahr verzeichnete die Sparte noch ein Rekordquartal mit einem Anstieg um mehr als 30 Prozent.

Das größte deutsche Geldhaus schließt sich damit den Wall-Street-Banken an, die vor einer Verlangsamung des Handelgeschäfts warnen. JP Morgan erwartet, dass die Erträge aus Investmentbanking und Handel um jeweils 15 Prozent gegenüber dem Vorjahr zurückgehen werden, während Goldman Sachs vor einem Einbruch im Handel gewarnt hat, der 25 Prozent übersteigen könnte. Die Bank of America geht davon aus, dass ihre Handelsumsätze in etwa gleich bleiben werden.

