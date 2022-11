Banken Expansion in Europa: Goldman Sachs eröffnet Büro in München

Nachdem bereits Parella Weinberg Partners und Lazard Ltd Büros in München eröffnet haben, kommt nun auch Goldman Sachs dazu. Die Neueröffnung der Bank ist Teil ihrer Brexit-Strategie.

Komplettes Neuland ist München für Goldman nicht. Die Bank veranstaltet alljährlich zu Beginn des Oktoberfests mit der Berenberg Bank eine Konferenz zum Thema Corporate Governance. (Foto: Bloomberg) Der Hauptsitz von Goldman Sachs in London

München Goldman Sachs will ein Büro in München eröffnen, um dort das Geschäft mit einigen der größten und jüngsten Firmen des Landes voranzutreiben. Bis zu fünfzig Banker der Wall Street Bank sollen ab Ende kommenden Jahres die vornehme Maximilianstraße in der bayrischen Landeshauptstadt beziehen.

Ein Team soll sich um Kunden der Telekom-, Technologie- und Medienbranche kümmern, ein anderes Startups und Mittelständler betreuen. Auch Teile des Asset und des Wealth Managements werden sich in der Isarmetropole ansiedeln.

Ein Sprecher von Goldman Sachs bestätigte die Pläne der Bank, ein Büro in München zu eröffnen. Er bezeichnete München als eines der „führenden Wirtschaftszentren in Deutschland und ein wachsendes europäisches Zentrum im Technologiesektor und der Private-Equity-Branche“.

Die Eröffnung der neuen Niederlassung ist zum Teil eine Konsequenz des Brexit, der Großbanken gezwungen hat, Zehntausende von Angestellten von London nach Kontinentaleuropa zu übersiedeln.

Wirtschaftlich ist die Bedeutung der Kontinentaleuropa-Sparte demnach gestiegen. Die Mitarbeiterzahl der Goldman Sachs Bank Europe SE, ansässig in Frankfurt, stieg laut Geschäftsberichten von 556 Ende 2020 auf 908 Ende letzten Jahres. Auch die Bilanzsumme ist deutlich gestiegen. Umsiedlung als Teil der Brexit Strategie „Der Anstieg spiegelt die fortgesetzte Expansion in ganz Europa als Teil der Brexit-Strategie von Goldman wider", heißt es im letzten Geschäftsbericht. Davon profitiert auch München, das schon seit jeher die höchste Dichte an Dax-Firmensitzen aufweist und sich in den letzten Jahren auch im Finanzbereich zu einer immer beliebteren Alternative zu Frankfurt gemausert hat. Als wesentlicher wird dabei oft die Lebensqualität der Stadt genannt und das attraktive Umland mit seinen nahen Berg- und See-Idyllen. Die Investmentboutique Perella Weinberg Partners hat im Jahr 2020 ein Büro in München eröffnet, und Lazard Ltd hat im Oktober seine Zelte an der Isar aufgeschlagen, rund 15 Banker sollen sich vom Stadtteil Lehel aus unter anderem um die Startup-Szene kümmern. Auch bei diesen Firmen steht die Beratung von Technologie- und Industrieunternehmen sowie von Startups aus der Region im Fokus. Komplettes Neuland ist München auch für Goldman nicht. Die Bank veranstaltet alljährlich nun schon zum elften Mal zu Beginn des Oktoberfests mit der Berenberg Bank eine Konferenz zum Thema Corporate Governance.