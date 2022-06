Banken Fast jede Nacht knallt es: Geldautomaten-Sprengungen steuern auf neuen Höchststand zu

Betroffen ist vor allem Nordrhein-Westfalen. Banken und Polizei prüfen das Risiko aller Geldautomaten. In manchen Fällen hilft wohl nur der Abbau der Geräte.

Mehrfach in der Woche fliegt in Nordrhein-Westfalen ein Geldautomat in die Luft. (Foto: IMAGO/Jochen Tack) Gesprengter Geldautomat in Mühlheim an der Ruhr

Frankfurt/Düsseldorf Die Druckwelle hinterlässt ein Bild der Verwüstung. Der Geldautomat auf dem Gelände eines Einkaufszentrums in Borken ist völlig zerstört. Augenzeugen beobachten nur noch, wie die Täter nach der Sprengung kurz vor Pfingsten in ein rotes Auto springen und mit hohem Tempo davonfahren. Für die Ermittler werden solche Vorfälle allmählich Routine.

Fast jede Nacht wird im Schnitt irgendwo in Deutschland ein Geldautomat gesprengt oder zumindest angegriffen. Die Zahl der Sprengungen ist in diesem Jahr sogar noch angestiegen. Bis zum 30. Mai gab es bereits allein in Nordrhein-Westfalen 91 Angriffe auf Geldautomaten, gezählt werden dabei Sprengungen und Sprengungsversuche. Borken ist in dieser Zahl also noch nicht einmal enthalten.

Auf der Frühjahrs-Innenministerkonferenz kündigte Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius vor wenigen Tagen eine Initiative im Kampf gegen die stetig zunehmenden Geldautomaten-Sprengungen an. Die Bundesländer müssten enger zusammenarbeiten, forderte der SPD-Politiker.