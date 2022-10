Banken Finanzen im Griff: Die besten digitalen Geschäftskonten

Digitale Geschäftskonten eignen sich besonders für Soloselbstständige, Freiberufler und kleine Unternehmen. Die Finanzberatung FMH hat zwanzig Konten verglichen und gleich mehrere Sieger gekürt.

Bei N26 können Geschäftskunden Unterkonten für bestimmte Zwecke bilden. (Foto: imago images / photothek) N26

Köln Im Grunde macht ein Geschäftskonto nichts anderes als ein privates Girokonto. Unternehmer erhalten Zahlungen per Überweisung, begleichen Rechnungen, zahlen auch mal Bargeld ein und aus. Während private Girokonten kaum Geld kosten, können bei Geschäftskonten deutlich höhere Gebühren fällig werden.

Günstiger sind tendenziell Direktbanken, die keine Filialen betreiben und deren Kommunikation ausschließlich online oder über Callcenter läuft. Wer nicht auf das gesamte Leistungsportfolio einer klassischen Bank angewiesen ist, kann sein Geschäftskonto auch bei einer sogenannten Neobank oder Digitalbank eröffnen. Hier wickeln Kunden alles online oder per App ab. Dafür bieten sie meist nicht alle klassischen Bankleistungen an. Jedoch stellen sie teilweise Services zur Verfügung, die es bei Filial- oder Direktbanken so nicht gibt.