Banken Generationswechsel bei der Société Générale: Slawomir Krupa soll neuer Vorstandschef werden

Paris Die französische Großbank Société Générale hat sich auf einen Nachfolger für den scheidenden Vorstandsvorsitzenden Frédéric Oudéa festgelegt: Nach Unternehmensangaben nominierte der Aufsichtsrat am Freitag einstimmig Slawomir Krupa, der derzeit das Investmentgeschäft des Finanzinstituts leitet. Nach der 14-jährigen Ära Oudéas steht die drittgrößte börsennotierte Bank Frankreichs vor einem Generationswechsel, setzt mit dem Eigengewächs Krupa aber zugleich auf Kontinuität.

Die Société Générale teilte mit, dass der Aufsichtsrat den Aktionären auf der Hauptversammlung am 23. Mai 2023 den 48-jährigen Krupa als neuen Vorstandsvorsitzenden vorschlagen werde. Aufsichtsratschef Lorenzo Bini Smaghi erklärte, er sei „sehr zufrieden“ mit der Wahl. Oudéa werde seinem Nachfolger in der Übergangsphase zur Seite stehen.

Nach einem Abschluss an der Pariser Universität Sciences Po begann Krupa seine Karriere 1996 in der Revisionsabteilung der Société Générale und stieg im Konzern schnell auf. Ab 2012 war er stellvertretender Leiter der Finanzabteilung, ab 2016 verantwortete er das Amerika-Geschäft der Bank. Seit Anfang 2021 steht er an der Spitze des Investment-Bankings.

Oudéa hatte im Mai seinen Verzicht auf ein weiteres Mandat erklärt. Vor einigen Wochen wurde bekannt, dass der 59-Jährige neuer Aufsichtsratschef des Pharmakonzerns Sanofi werden soll.

Das Rennen um seine Nachfolge bei der Société Générale lief laut Medienberichten am Ende auf ein Duell zwischen Krupa und Sébastien Proto hinaus, dem Leiter des Privatkundengeschäfts, der 2018 von der Investmentbank Rothschild gekommen war. Nach Informationen der Zeitung „Les Échos“ favorisierte der Aufsichtsrat Krupa wegen seiner längeren Erfahrung im Haus sowie wegen der größeren Bekanntheit bei Finanzmarktakteuren.

Krupa mit neuem Marktumfeld konfrontiert

Krupa tritt seinen Posten unter ganz anderen Vorzeichen an als sein Vorgänger, dessen Amtszeit von einer historischen Niedrigzinsphase geprägt war. Krupas Aufstieg an die Spitze der Société Générale fällt mit dem Ende der laxen Geldpolitik der Notenbanken und der Rückkehr der Inflation zusammen, die das Geschäftsumfeld des Finanzsektors in den kommenden Jahren bestimmen werden.

Von Oudéa erbt er das Ziel, bis 2025 ein jährliches Wachstum der Erträge von mindestens drei Prozent zu erreichen. In den neun Monaten bis zum Wechsel auf dem Chefposten will die Société Générale noch einige Großprojekte abschließen, etwa die Übernahme des Filialnetzes der Crédit du Nord auf dem französischen Markt.

Außerdem soll der 4,9 Milliarden Euro teure Kauf des niederländischen Autoleasing-Anbieters Leaseplan durch die Société-Générale-Tochter ALD Automotive unter Dach und Fach gebracht werden. Nach Angaben von Société Générale soll sich Krupa auch besonders der Expansion der Tochter Boursorama widmen, der führenden Direktbank in Frankreich.

Der Manager wird Chefkontrolleur bei Sanofi. (Foto: AFP/Getty Images) Frédéric Oudéa

Oudéa hatte einst nach der Affäre um den Trader Jérôme Kerviel die Führung bei der Société Générale übernommen. Die gegen Kerviel erhobenen Vorwürfe, mit Spekulationsgeschäften auf eigene Faust fast fünf Milliarden Euro Verlust verursacht zu haben, hatten die Bank 2008 erschüttert.

Kein Vorstandsvorsitzender einer großen europäischen Bank ist bislang länger im Amt gewesen als Oudéa. Seine Amtszeit glich einer Achterbahnfahrt: Er führte die Société Générale durch die Folgen der Subprime-Krise und die Euro-Schuldenkrise. Zu Beginn der Pandemie im Jahr 2020 rutschte das Geldhaus tief in die roten Zahlen und kehrte vergangenes Jahr mit einem Milliardengewinn zurück.

Der russische Einmarsch in die Ukraine und die westlichen Sanktionen trafen die Société Générale dann wiederum wie kaum ein anderes europäisches Finanzinstitut. Die Franzosen gaben ihr Russlandgeschäft mit der Filiale Rosbank auf – was zu einem Verlust von 1,48 Milliarden Euro im zweiten Quartal 2022 führte. Dank guter Ergebnisse im Privatkundengeschäft und im Investmentbanking schnitt die Bank aber dennoch deutlich besser ab als von Analysten erwartet.

