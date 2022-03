Banken Gewinn der BayernLB im vergangenen Jahr mehr als verdoppelt

Trotz Coronakrise hat die Bayrische Landesbank Gewinne verzeichnet. Das Institut erwirtschaftet 2021 einen Nettogewinn von 553 Millionen Euro.

Frankfurt Die Bayerische Landesbank (BayernLB) hat das zweite Corona-Jahr gut weggesteckt und ihren Gewinn mehr als verdoppelt. Das Institut erwirtschaftet 2021 einen Nettogewinn von 553 (2020: 226) Millionen Euro.

„Neben der guten operativen Entwicklung haben allerdings auch eine positive Risikovorsorge sowie Sondererträge, beispielsweise aus der Teilnahme am EZB-Tender, das Jahr 2021 geprägt“, erklärte BayernLB-Chef Stephan Winkelmeier am Freitag in München.

Für Unterstützung sorgte, dass im zweiten Jahr der Pandemie deutlich weniger Kredite ausfielen als befürchtet worden war. Die Risikovorsorge lag mit 48 (2020: 142) Millionen Euro deutlich unter dem Vorjahreswert.

An die Eigentümer, das Land Bayern und der Sparkassenverband, soll eine Dividende von 75 Millionen Euro ausgeschüttet werden. Die direkten Auswirkungen des Ukraine-Kriegs auf die BayernLB seien gering, erklärte das Geldhaus. Die Bank habe ihr Engagement in Russland in den vergangenen Jahren bereits stark verringert.

Neugeschäfte dort seien gestoppt worden. Die Geschäftsprognose für das laufende Jahr unterliege aber einer erhöhten Unsicherheit. Die BayernLB erwartet 2022 vor Steuern einen Gewinn 300 bis 500 Millionen Euro.