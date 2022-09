In der Finanzbranche nimmt die Sorge vor einer Rezession in Deutschland weiter zu. Dennoch schätzen die Bank-Chefs die Lage sehr unterschiedlich ein.

Auf dem Handelsblatt-Bankengipfel werden die großen Fragen der Branche erörtert. Frankfurt

Frankfurt Die aktuelle Bedrohungslage aus Inflation, Rezessionsfurcht und steigenden Leitzinsen spaltet die Top-Banker. Deutsche-Bank-Chef Christian Sewing fordert angesichts der hohen Inflation ein entschlossenes Gegensteuern der Geldpolitik.

Am Donnerstag steht eine historische Sitzung der Europäischen Zentralbank an. Die Märkte erwarten, dass die Notenbank im Kampf gegen die Teuerung eine Zinserhöhung um 0,75 Prozentpunkte wagen wird. Es wäre der größte Schritt in der Geschichte der Zentralbank.

Sewing geht zwar davon aus, dass die deutsche Wirtschaft genug Widerstandskraft besitzt, um die zu erwartende Rezession zu bewältigen. „Aber das bedingt, dass die Zentralbanken jetzt schnell und entschlossen handeln“, betont er auf dem Banken-Gipfel des Handelsblatt.

Unicredit-Chef: Leitzins sollte sich bei zwei Prozent einpendeln

