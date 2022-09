Banken-Gipfel 2022 Bundesfinanzminister Lindner stärkt Sparkassen und Volksbanken den Rücken

Frankfurt, Berlin Bundesfinanzminister Christian Lindner sieht die privaten Banken beim Kampf gegen die aufziehende Wirtschaftskrise in einer Schlüsselposition. Der FDP-Chef hofft, dass die Institute die Liquidität der Wirtschaft sicherstellen und Investitionen trotz aller Turbulenzen ermöglichen. Deshalb zeigt sich der Liberale gegenüber der seit der Finanzkrise politisch umstrittenen Branche deutlich freundlicher als einige seine Vorgänger.

In den vergangenen Jahren standen nach Lindners Meinung oft die Regulierungsziele Verbraucherschutz und Finanzmarktstabilität im Vordergrund. Der FDP-Politiker möchte einen anderen Schwerpunkt setzen, der nach seiner Ansicht lange vernachlässigt wurde: „die Stärkung der globalen Wettbewerbsfähigkeit des Finanzplatzes Deutschland“.

Dabei setzt Lindner, der an diesem Donnerstag per Video zum Banken-Gipfel des Handelsblatts zugeschaltet wurde, vor allem auf die Vollendung der Kapitalmarktunion in der EU. Ein gemeinsamer Kapitalmarkt in Europa mit vergleichbaren Regeln „senkt die Hürden für grenzüberschreitendes Geschäft und schafft damit neue Perspektiven über den sehr engen deutschen Bankenmarkt hinaus“, argumentiert der Bundesfinanzminister. Die Kapitalmarktunion sei der größte politische und regulatorische Hebel, um Wachstum für die Banken zu generieren.

Bei der Bankenunion sieht Lindner ebenfalls Fortschritte, allerdings erteilte er einem der zentralen Pfeiler des Projekts erneut eine Absage: der Schaffung einer europaweiten gemeinsamen Einlagensicherung. „Ich bin bei diesem Thema äußerst zurückhaltend, ich betone ausdrücklich: auch zurückhaltender als die deutschen privaten Geschäftsbanken und ihr Bankenverband.“ Nach Meinung des Finanzministers muss die finanzpolitische Eigenverantwortung der Mitglieder der Währungsunion auch „die eigenen privaten Institute“ umfassen, alles andere wäre ordnungspolitisch „äußerst fragwürdig“.

Damit stellte sich Lindner klar auf die Seite von Sparkassen und Volksbanken, die die gemeinsame europäische Einlagensicherung ablehnen, weil sie ihre eigenen Sicherungssysteme infrage stellen würden. Für Lindner stellen diese Sicherungssysteme „noch einmal eine zusätzliche Qualität des Standorts Deutschland“ dar. Lindner will sich in der EU außerdem „sehr stark für die Proportionalität starkmachen. Hinter diesem Schlagwort steckt die Absicht, kleinere Institute nicht so streng zu regulieren wie die systemrelevanten Großbanken.

Kein schneller Commerzbank-Verkauf

Aber auch für die Commerzbank, die zweitgrößte deutsche Privatbank, hat Lindner eine gute Nachricht: Die Ampelkoalition strebt demnach keinen schnellen Verkauf des Staatsanteils an dem Institut an. „Die Bundesregierung ist sehr zufrieden mit der Entwicklung der Commerzbank“, betont Lindner.

„Wir haben keinerlei gesetzliche oder sonstige Verpflichtung, schnelle Entscheidungen zur Commerzbank zu treffen, sondern wir wollen eine gute Entwicklung dieser Bank am Finanzplatz Deutschland, weil wir ihre wichtige Rolle kennen.“ Für Spekulationen über einen Verkauf des Commerzbank-Anteils gebe es keinen Anlass.

Der Staat hatte die Frankfurter Großbank in der Finanzkrise 2008/2009 mit mehr als 18 Milliarden Euro Steuergeldern vor dem Kollaps bewahrt. Die staatlichen Hilfen zahlte die Commerzbank bereits vor Jahren zurück, der Bund ist aber bis heute größter Einzelaktionär des Instituts mit einem Anteil von 15,6 Prozent.

Nach Angaben der vorherigen Bundesregierung müsste der Bund je Aktie etwa 26 Euro erzielen, um das Commerzbank-Engagement ohne Verlust zu beenden. Aktuell liegt der Kurs der Aktie bei etwa sieben Euro.

Unterstützung für Unternehmen

Nicht nur den Banken, auch den Unternehmen stellt Lindner Unterstützung in der derzeitigen Krise in Aussicht. Die Ampelkoalition werde mit dem gerade verkündeten dritten Entlastungspaket, aber auch Maßnahmen darüber hinaus helfen, kündigt der Finanzminister an: „Wir werden dafür sorgen, dass wirtschaftliche Strukturbrüche und soziale Härten abgefedert werden.“

Konkret kündigt er eine „Justierung der direkten Wirtschaftshilfen für energieintensive Unternehmen“ an. Ein entsprechendes Instrument gibt es bereits, die Bundesregierung will die Unterstützung aber angesichts der sich weiter verschärfenden Energiekrise ausweiten.

Bestehende Hilfsprogramme sollen verlängert werden, das hatten SPD, Grüne und FDP bei ihrem dritten Entlastungspaket angekündigt. Dazu zählen auch Unterstützungen durch die staatliche KfW-Bank. Hier soll es auch Verbesserungen bei der Haftungsfreistellung geben.

Lindner spricht während des Banken-Gipfels zudem von „Maßnahmen im Insolvenzrecht bei Überschuldung“. Die Bundesregierung will Vorkehrungen treffen, um eine mögliche Insolvenzwelle bei Unternehmen zu verhindern. Nach Auskunft des Justizministeriums soll durch Änderungen bei der Pflicht zur Stellung eines Insolvenzantrags den Unternehmen mehr Zeit verschafft werden, um ihre Geschäftsmodelle anzupassen.

Der Finanzminister und FDP-Chef bemüht sich trotz Meldungen über steigende Insolvenzen, Zuversicht zu verbreiten. Dass er beim vergangenen Koalitionsausschuss gewarnt haben soll, auf Deutschland rolle „eine Lawine“ zu, will er nicht bestätigen. Den Begriff könne man ohne den Kontext der Verhandlungen gar nicht einordnen. „Ich jedenfalls bin kein Kassandra-Rufer.“

Schnellere Genehmigungen

Neben den konkreten Hilfen aus dem Entlastungspaket kündigt der FDP-Chef auch dauerhafte strukturelle Verbesserungen für die Wirtschaft an. So soll es noch im Herbst eine Initiative geben zur Beschleunigung von Planungs- und Genehmigungsverfahren. Dabei gehe es nicht nur um den Energiebereich wie LNG-Terminals, sondern alle Unternehmen.

Lindner erneuert seine Forderung nach einem vorübergehenden Weiterbetrieb der drei noch am Netz befindlichen Atomkraftwerke. Der Finanzminister spricht von einer „energiepolitischen Zeitenwende“, die nicht nur Änderungen an den Regeln des Energiemarktes erforderlich mache. Es gehe auch um „neue Energiequellen“.

Neben dem Bau von Flüssiggas-Terminals müsse man „auch vorhandene Kapazitäten möglichst effektiv nutzen“, fordert Lindner. „Da denke ich nicht nur an die mit Kohle betriebenen Kraftwerke in Deutschland, sondern ausdrücklich auch an die drei sicheren und klimaneutralen Kernkraftwerke.“ Deren Weiterbetrieb würde nicht nur die Stromnetze stabilisieren, sondern durch mehr Angebot „ein willkommenes Preissignal senden“, sagt Lindner.

Damit geht der FDP-Chef weiter auf Konfrontation zu seinem Koalitionspartner Robert Habeck von den Grünen. Der Bundeswirtschaftsminister möchte ein Atomkraftwerk wie geplant abschalten und die anderen nur als Notreserve nutzen. Von einem Koalitionskrach will Lindner trotzdem nichts wissen. „Ich würde von produktiver Spannung“ sprechen, sagt er.

Zugleich verteidigte Lindner seine Finanzpolitik, die derzeit vor allem die Grünen kritisieren. Der Finanzminister will im kommenden Jahr wieder die Schuldenbremse einhalten. Dies sieht er auch als Beitrag zur Bekämpfung der Inflation. „Wir müssen raus aus der expansiven Fiskalpolitik“, sagt Lindner.

Das sei auch notwendig, da er für den Schuldendienst mittlerweile deutlich mehr aufwenden muss. Im kommenden Jahr plant Lindner mit Zinsausgaben von knapp 30 Milliarden Euro, im vergangenen Jahr waren es noch vier Milliarden Euro.

