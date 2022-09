Banken-Gipfel 2022 Citi-Deutschlandchef Hafke: „Der Ukraine-Krieg hat mit Blick auf ESG vieles infrage gestellt“

Frankfurt In einem Punkt sind sich an diesem Mittwoch alle einig: Das Thema ESG wird im Bankwesen künftig eine bedeutende Rolle haben. ESG steht für Umwelt (Environmental), Soziales (Social) und verantwortungsvolle Unternehmensführung (Governance).

Banken müssten ihre Geschäftsmodelle in den kommenden Jahren dringlicher denn je weiterentwickeln – vor allem mit Blick auf Nachhaltigkeit, betonte Thomas Steiner vom Unternehmensberater Bearing Point am Mittwoch auf dem Banken-Gipfel des Handelsblatts. Maria Ferraro, Finanzvorständin bei Siemens Energy, postulierte: „Wir alle haben eine Verantwortung. Die Zeit ist jetzt.“

Und die Banken selbst? Sie stimmten ganz in diesen Tenor ein. Zwar muss man laut Stefan Hafke, Deutschlandchef der Citigroup, angesichts der derzeitigen Energiekrise flexibler agieren als noch im vergangenen Jahr gedacht. „Der Ukrainekrieg hat viele Annahmen mit Blick auf ESG infrage gestellt.“ Das „S“ in „ESG“ dürfe in diesen Tagen nicht mehr nur für soziale Aspekte stehen, sondern müsse auch Sicherheit repräsentieren – vor allem mit Blick auf die Energieversorgung.

Dennoch meint Barclays-Deutschlandchefin Ingrid Hengster: Die Richtung, in die sich die Branche bewege, sei „klar und wird sich auch nicht mehr ändern“.

Insbesondere der Klimaaspekt spielt für Banken beim Thema ESG eine große Rolle. Denn intern wie extern sind die Erwartungen groß, zum grünen Wandel der Wirtschaft beizutragen. Hengster sagte etwa: „Wir wollen unseren Kunden helfen, die grüne Transformation zu schaffen.“

Banken als Vermittler

Die Geldhäuser sehen sich dabei in der Rolle als, so formulierte es Stefan Hafke, „Vermittler“ zwischen Wirtschaft, Konsument und Politik. Und das durchaus auch aus Eigennutz: Nachhaltig wirtschaftende Unternehmen sind einer Studie der Landesbank Baden-Württemberg (LBBW) zufolge langfristig erfolgreicher. „Das Pendel hat sich bewegt“, attestierte Ferraro. Immer mehr Investoren würden nicht mehr nur an kurzfristige Renditechancen denken.

Nur: Welche Kriterien sollen dieser Vermittlerrolle der Geldhäuser zugrunde liegen? Darüber herrscht noch große Uneinigkeit. Das zeigten jüngst etwa die Diskussionen um die neue EU-Taxonomie, der zufolge auch Gas- und Atomkraft als nachhaltige Investments gelten.

Und das zeigt auch das große Misstrauen in ESG-Ratings generell: 84 Prozent der Befragten stellen laut einer Umfrage der EU-Kommission die Funktionsfähigkeit des ESG-Ratingmarkts in seiner jetzigen Form infrage.

Auch deshalb, weil ein und dasselbe Unternehmen von der einen Ratingagentur als nachhaltig eingestuft werden kann – und von der nächsten als alles andere als das. Denn den Ratings liegen jeweils spezifische Schwerpunkte und Kriterien zugrunde: Beispielsweise konzentriert sich CDP Climate Change auf Klimathemen, während ISS ESG versucht, das gesamte Nachhaltigkeitsspektrum abzubilden.

Marlen Lawrenz arbeitet für das Bankingsoftware-Unternehmen nCino. Sie sagt: „Banken und Kunden suchen gleichermaßen nach Antworten auf die Frage, wie sich ESG operationalisieren lässt.“ Die Datenmenge, die über ein Unternehmen in der Theorie vorhanden ist, „zusammenzuführen und verdaubar zu machen“, sei „eine wahnsinnige Herausforderung für Banken“.

Sie schlägt deshalb vor, sich in einer Zwischenphase zunächst nur auf ein ESG-Ziel zu konzentrieren, beispielsweise den Klimaschutz. Die beiden Kriterien Soziales und Unternehmensführung ließen sich nur schwerlich messen oder überhaupt definieren, sagt sie. CO2-Daten dagegen seien messbar und transparent nachvollziehbar. „Um schnell zu handeln, ist es vielleicht sinnvoll, sich auf dieses eine Thema festzulegen.“ Dabei dürften die anderen Aspekte von ESG jedoch langfristig nicht unter den Tisch fallen.

So berichtet das Handelsblatt vom Banken-Gipfel 2022:

Die Kriterien Umwelt, Soziales und Unternehmensführung seien untrennbar miteinander verbunden, meint Maria Ferraro. Wer sich nur auf die Umwelt konzentriere, sei langfristig auf dem falschen Weg. „Der Wettkampf um die Zukunft ist auch ein Wettkampf um Talente“, sagte Ferraro. Soziale Aspekte wie Diversität seien deshalb in Zukunft ein mindestens ebenso wichtiger Wettbewerbsvorteil in der Wirtschaftswelt.

Dennoch: „Ich glaube nicht, dass wir den Luxus haben, unsere eigenen Prioritäten zu setzen“, sagte wiederum Hafke. Es gehe in diesen Tagen mehr denn je um das „S“ in ESG – allerdings eben im Sinne von Sicherheit. Und der Klimawandel sei nun mal unübersehbar und müsse dringlich gebremst werden.

„Der finanzielle Bedarf allein im Umweltbereich ist so groß, dass wir alle finanziellen Mittel dafür brauchen, die wir kriegen können“, ergänzte Hengster. Deutschland und Europa bräuchten jetzt „so viele kleine Start-ups in diesem Bereich wie nur möglich, damit wir in der Zukunft ein oder zwei große technologische Vorreiter haben“.

Gleichzeitig müssten die Geldhäuser auch Privathaushalte beim Umstieg auf nachhaltige Energie unterstützen. Ein Hilfsmittel dafür, das Hengster vorschlägt: günstigere Hypotheken für Häuser mit sauberen Energiequellen.

