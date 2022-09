Banken-Gipfel 2022 „Da braut sich etwas zusammen“ – Schufa warnt vor zunehmender Überschuldung

Frankfurt Angesichts steigender Energiepreise und hoher Inflation wächst die Sorge vor einer Überschuldung der Deutschen – auch seitens der Finanzbranche. „Was wir feststellen, ist, dass es den Menschen zunehmend schwerfällt, ihren Lebensunterhalt zu bestreiten“, sagte Tanja Birkholz, Chefin der Wirtschaftsauskunftei Schufa, am Mittwoch auf dem Banken-Gipfel des Handelsblatts. „Da braut sich definitiv etwas zusammen.“

Zwar sehe die Schufa „bisher nur einen leichten Anstieg von Negativmeldungen“, sagte Birkholz, die seit zwei Jahren an der Spitze des Unternehmens steht. Aber: „Wir erwarten da was.“ Die weitere finanzielle Situation gerade von Geringverdienern hängt Birkholz zufolge wesentlich von der Größe und der konkreten Ausgestaltung des Entlastungspakets der Bundesregierung ab.

Ein negativer Schufa-Eintrag entsteht, wenn Kreditnehmer offene Forderungen nicht begleichen und es zu einem gerichtlichen Mahnverfahren kommt.

Will ein Verbraucher einen Kredit abschließen, ein Auto oder ein Handy kaufen oder eine Wohnung mieten, machen Banken, Einzelhändler oder Vermieter in der Regel einen Bonitätscheck bei der Auskunftei, die 1927 als „Schutzgemeinschaft für allgemeine Kreditsicherung“ gegründet wurde. Laut Birkholz gibt es täglich 300.000 Bonitätsanfragen, an Spitzentagen sogar eine Million.

Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen

„Wenn der Bestand der Negativmeldungen zunimmt, kann das nicht gut sein – weder für die Menschen noch für die Wirtschaft“, sagte die Schufa-Chefin mit Blick auf die Gefahr zunehmender Überschuldung. Nick Jue, Chef der Onlinebank ING Deutschland, teilt die Einschätzung: „Ich habe genau dieselbe Sorge.“

Ein Teil der Deutschen braucht die eigenen Ersparnisse zusehends auf

Auch Deutsche-Bank-Chef Christian Sewing schätzt die Situation als bedrohlich ein: Ein erheblicher Teil der Menschen in Deutschland lebe zurzeit von seinen Ersparnissen. „Das ist gefährlich“, sagte er. Es gebe genügend Familien in Deutschland, bei denen die monatlichen Ausgaben bereits über den Einnahmen lägen. Die Sparkassen, Marktführer im deutschen Bankenmarkt, rechnen schon damit, dass perspektivisch bis zu 60 Prozent der deutschen Haushalte ihre gesamten verfügbaren Einkünfte oder sogar mehr für die reine Lebenshaltung werden einsetzen müssen.

Damit mehren sich die Warnungen vor einem Anstieg der Privatinsolvenzen. Der Leiter der Creditreform-Wirtschaftsforschung, Patrik-Ludwig Hantzsch, hatte kürzlich im Handelsblatt gewarnt: Das Leben werde auf breiter Front teurer, und die steigende Inflation werde die Überschuldungslage deutlich verschärfen.

>> Lesen Sie auch: Unicredit-CEO Orcel warnt vor hohen Zinsen: „Wenn die EZB viel weiter geht, könnte das der Wirtschaft schaden“

Peter Kenning, Vorsitzender des Sachverständigenrats für Verbraucherfragen im Verbraucherschutzministerium, hält das Insolvenzrisiko für solche Haushalte besonders hoch, die einkommensschwach seien und mit Gas heizten. Das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung verweist darauf, dass schon zuvor fast 40 Prozent der Menschen in Deutschland kein nennenswertes Vermögen hatten und nicht systematisch sparen konnten.

Ein Teil der Verbraucherinnen und Verbraucher nimmt daher Kredite für den Lebensunterhalt auf. Auch das dürfte zunehmen. „Es ist ein Mittelbedarf da“, und der sei nun öfter nicht für eine lange Reise, „sondern deutlich existenzieller“, sagte Birkholz mit Blick auf die wachsende Kreditnachfrage.

Die Zahl der Kreditanfragen ist gemäß Schufa-Daten binnen eines Jahres um 16 Prozent gestiegen, die abgeschlossenen Kreditverträge nahmen um acht Prozent zu. Einige Verbraucher erhalten also keine Kredite.

BNPL sorgt für zusätzliche Risiken

Birkholz verweist auf eine deutliche Zunahme von Finanzierungen durch Kauf auf Rechnung und auf Raten beim Onlineshopping, im Fachjargon „Buy now, pay later“ (BNPL) – und sieht auch hier Gefahren. „BNPL ist in der Tat ein Trend. Da findet ein Strukturumbruch im Kreditgeschäft statt.“ Teil des Charakters von BNPL sei allerdings, „dass ich mir was bestelle, was ich mir aktuell womöglich nicht leisten kann“.

Der Anteil der Konsumentenkredite mit einem Volumen unter 1000 Euro sei von Ende 2020 bis Ende 2021 um 20 Prozent gestiegen und habe nun einen Anteil an allen Krediten von 30 Prozent. Dabei geht es wahrscheinlich vielfach um BNPL-Finanzierungen.

Bei Krediten bis zu 200 Euro sowie bei Darlehen, die binnen weniger Wochen zurückzuzahlen sind, greift ein weniger strenger Verbraucherschutz. Auch die sonst bei Darlehen übliche Bonitätsprüfung entfällt hier meist – wie eben oft bei BNPL-Angeboten. Die frühere Commerzbank-Managerin sieht in der Kombination aus fehlender Kreditprüfung bei diesen Produkten und zusätzlichen Belastungen für Verbraucher auch ein zusätzliches Verschuldungsrisiko.

Zuletzt war die Schufa wegen eines Bieterwettstreits in die Schlagzeilen geraten – den Volksbanken und Sparkassen zu ihren Gunsten entschieden haben. So stockten Sparkassen und Genossenschaftsbanken ihren Anteil an der Schufa auf mehr als 50 Prozent auf. Sie halten zusammen knapp 55 Prozent an der Auskunftei und verhindern damit, dass der schwedische Finanzinvestor EQT die Kontrolle beim Wiesbadener Unternehmen übernimmt.

So berichtet das Handelsblatt vom Banken-Gipfel 2022:

Ende Juni war bekannt geworden, dass die Genossenschaftliche Finanzgruppe ihren Anteil an der Wirtschaftsauskunftei von 20,5 auf 27,2 Prozent ausgebaut hatte. Die deutschen Sparkassen haben ihren Anteil an der Schufa nur leicht erhöht. Sie halten nun 27,3 Prozent an dem Datendienstleister.

EQT hatte im Herbst 2021 mit der französischen Großbank Société Générale vereinbart, deren Beteiligung von zehn Prozent an der Schufa zu übernehmen, und wollte darüber hinaus auch weitere Anteile aufkaufen. Der Wert der Schufa wurde damals auf zwei Milliarden Euro taxiert. Sparkassen und Genossenschaftsbanken haben als Bestandsaktionäre jedoch Vorkaufsrechte für die Beteiligung der französischen Großbank – und haben diese nun zumindest teilweise genutzt.

Kritik an der Schufa entzündet sich immer wieder daran, dass Verbraucherinnen und Verbraucher nicht verstehen, wie ihr sogenannter Score-Wert bei der Schufa genau zustande kommt. Daher gibt es die Forderung, dass die Firma hier transparenter wird.

Mehr: Sparkassen-Kunden haben kaum noch Geld zum Sparen – neue Einlagen brechen um 98 Prozent ein