Banken-Gipfel 2022 Knof und Lindner beim Banken-Gipfel – die wichtigsten Aussagen im Newsblog

LIndner knüpft an Commerzbank-Chef Knof an: Die Bundesregierung sei sehr zufrieden mit der Entwicklung der Commerzbank und erkenne ihre Bedeutung für die Finanzierung des Mittelstands an. Deshalb gebe es keine Notwendigkeit, eine schnelle Entscheidung über den Verkauf des Bundesanteils an dem Geldhaus. Für Spekulationen darüber gebe es im Moment keinen Anlass.