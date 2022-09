Banken-Gipfel 2022 N26-Co-Chef Valentin Stalf: „Wir möchten in den nächsten 24 Monaten profitabel werden“

Die Neobank rückt die Profitabilität in den Fokus. Dafür planen die Berliner neue Produkte. Künftig will N26 etwa den Handel mit Aktien anbieten.

Der N26-Gründer stellte auf dem Banken-Gipfel des Handelsblatt Zukäufe anderer Fintechs in Aussicht. (Foto: Marc-Steffen Unger für Handelsblatt) Valentin Stalf

Frankfurt Die Berliner Smartphonebank N26 rückt eine Strategie in den Fokus, die im aktuellen Marktumfeld von Inflation und Ukrainekrieg für Fintechs unausweichlich scheint: Profitabilität. „Wir möchten in den nächsten 24 Monaten profitabel werden“, sagte Valentin Stalf, Mitgründer und Co-Chef, am Mittwoch auf dem Bankengipfel des Handelsblatts in Frankfurt.

Einen wesentlichen Beitrag wird laut Stalf dazu die Zinswende liefern. „Wir waren gar nicht daran gewöhnt, in den letzten zehn Jahren auch mit Einlagen Geld zu verdienen“, sagte er. Das ändere sich künftig.

Mit ihrem Fokus auf Profitabilität ist N26 nicht allein: Nachdem es im vergangenen Jahr noch Rekordfinanzierungen gab, sehen sich Fintechs nun einem veränderten Marktumfeld und damit großen Herausforderungen gegenüber.