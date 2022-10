Banken HSBC prüft Verkauf des kanadischen Geschäfts

Im Zuge einer Umstrukturierung überprüft die Bank auch ihr Geschäft in Kanada. Zuvor hatte sie angekündigt sich aus den USA zurückzuziehen.

Die britische Bank will aus dem Massengeschäft in den USA austeigen und seine französische Retail-Bank verkaufen. Nun könnte auch die kanadische Tochter folgen. (Foto: X07238) HSBC-Bank

London Die HSBC erwägt den Verkauf ihres milliardenschweren Geschäfts in Kanada. „Wir prüfen unsere strategischen Optionen mit Hinblick auf unsere hundertprozentige Tochter in Kanada,“ hieß es in einem Statement der Bank am Dienstag. Der Verkauf von HSBC Bank Canada sei dabei eine Alternative, bestätigte ein Sprecher.

HSBC steht unter Druck, höhere Gewinne zu erwirtschaften, nachdem der chinesische Mehrheitsaktionär Ping An im April die Aufspaltung des Bankkonzerns gefordert hatte. Das Geldhaus hat bereits angekündigt, aus dem Massengeschäft in den USA auszusteigen und seine französische Retail-Bank zu verkaufen. Die kanadische Tochter der britischen Bank verwaltete zum Ende Juni ein Vermögen von 125 Milliarden kanadischen Dollar (rund 92 Milliarden US-Dollar) und gehört zu den Gewinnbringern der HSBC.

Mehr: EZB-Chefbankenaufseher Enria: Banken sollten nicht auf staatliche Hilfe setzen

Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen