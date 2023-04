Die Vertrauenskrise bei der angeschlagenen Regionalbank hat sich am Freitag weiter zugespitzt. Eine Rettung durch die Einlagensicherung könnte noch am Wochenende folgen.

Das angeschlagene Geldhaus sucht seit Wochen einen Käufer. (Foto: Reuters) First Republic Bank in Midtown Manhattan in New York City

New York Nach einem weiteren heftigen Kurssturz hat die First Republic Bank offenbar kaum noch Chancen, zu überleben. Ein Eingreifen durch die US-Einlagensicherung FDIC stehe kurz bevor, wie US-Medien am Freitagabend berichteten. Die Aktie der Regionalbank aus San Francisco brach am Freitag erneut um rund 43 Prozent ein und wurde wegen der hohen Volatilität mehrfach vom Handel an der Wall Street ausgesetzt.

Das Papier kostete zum Ende des Handelstag am frühen Nachmittag in New York noch 3,51 Dollar und hat damit seit Jahresbeginn gut 99 Prozent an Wert verloren. Nach Börsenschluss gab die Aktie dann weitere 33 Prozent nach.

