Banken in den USA First Republic Bank kämpft ums Überleben

Die Vertrauenskrise bei der angeschlagenen Regionalbank spitzt sich immer weiter zu. Nun wächst der Druck auf die Regulierer, schnell einzuschreiten und das Überleben zu sichern.

Die Situation der First Republic Bank spitzt sich zu. (Foto: Reuters) Händler in New York

New York Die First Republic Bank kämpft ums Überleben. Die Aktie der Regionalbank aus San Francisco brach am Freitag erneut um rund 50 Prozent ein und wurde wegen der hohen Volatilität mehrfach vom Handel an der Wall Street ausgesetzt. Das Papier kostete am frühen Nachmittag in New York noch 3,20 Dollar und hat damit seit Jahresbeginn gut 97 Prozent an Wert verloren.

Die Rettungsbemühungen laufen offenbar auf Hochdruck. Einem Bericht des TV-Senders CNBC zufolge arbeitet die US-Regierung darauf hin, einen Zusammenbruch der Bank zu verhindern. Dabei laufe es sehr wahrscheinlich auf eine Konkursverwaltung durch den staatlichen Einlagensicherungsfonds FDIC hinaus, hieß es.

Bankenaufsicht ist eingeschaltet

Die Bank war für eine Stellungnahme zunächst nicht zu erreichen. Schon seit Wochen sucht die Bank nach einem Käufer, doch bislang ohne Erfolg. Die Titel befinden sich im Sturzflug, seitdem das Geldhaus zu Wochenbeginn seinen Quartalsbericht veröffentlicht und einen massiven Einlagenabfluss offenbart hatte.