Banken in Europa Deutsche-Bank-Chef fordert rasche Vollendung der Kapitalmarktunion

Euro-Gruppen-Chef Paschal Donohoe hat Anfang Mai ein Zwei-Phasen-Modell vorgeschlagen. In der ersten Phase soll es eine Rückversicherungslösung geben, in der sich nationale Einlagensicherungsfonds Geld leihen können, wenn sie in Krisensituationen überfordert sind. Eine gemeinsame Haftung ist erst in einer zweiten Phase angepeilt, die frühestens 2028 beginnen soll. Die EU-Staaten können dagegen vorab noch ein Veto einlegen. Zudem soll die zweite Phase nur starten, wenn Banken bis dahin strengere Vorgaben erfüllen und zum Beispiel den Anteil von Staatsanleihen ihres Heimatlandes in der eigenen Bilanz reduzieren.