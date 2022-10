Banken Kreise: Fosun prüft Optionen für die Bank Hauck Aufhäuser Lampe

Das chinesische Konglomerat soll verschiedene Szenarien für seine Europa-Beteiligungen durchspielen. Auch die Beteiligung an der Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank wird wohl überprüft.

Das chinesische Konglomerat sucht nach Möglichkeiten, Beteiligungen zu verkaufen, um mit den Erlösen Schulden zurückzuzahlen. (Foto: Reuters) Fosun

Fosun International Ltd. überprüft seine Beteiligungen an Finanzinstituten in Europa, darunter auch die an der Frankfurter Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG. Das erfuhr Bloomberg aus informierten Kreisen.

Das chinesische Konglomerat sucht nach Möglichkeiten, Beteiligungen zu verkaufen, um mit den Erlösen Schulden zurückzuzahlen. Fosun soll sich vor diesem Hintergrund auch einige Investments in Portugal angeschaut haben.

Fosun arbeitet mit einem Berater zusammen, um verschiedene Szenarien für die Beteiligungen unter die Lupe zu nehmen, einschließlich potenzieller Verkäufe, hieß es weiter. Die Überprüfung befindet sich noch in einem Anfangsstadium, es wurden noch keine endgültigen Entscheidungen getroffen.

Ein Vertreter von Fosun erklärte auf Nachfrage von Bloomberg, die Gruppe habe derzeit keine Verkaufspläne.

