Banken Morgan Stanley Stellen ab

Die amerikanische Großbank baut Stellen ab. Die Zinserhöhungen der Zentralbanken hat im Investmentbanking eine Flaute ausgelöst.

Der Vorsitzende der Morgan Stanley-Bank. (Foto: Reuters) James Gorman

New York Die Flaute im Investmentbanking hinterlässt auch bei der US-Großbank Morgan Stanley ihre Spuren. Das Geldhaus baue eine „geringe“ Zahl von Stellen ab, sagte Morgan-Stanley-Chef James Gorman am Donnerstag in einem Interview auf der Konferenz „Reuters Next“ in New York.

Die Zinserhöhung der Zentralbanken dämpfte bei den meisten Kreditinstituten das Geschäft mit Fusionen und Übernahmen.

