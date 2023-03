 Banken-News: Bafin und Bundesregierung: Deutsches Finanzsystem ist stabil und robust – Aktien von US-Regionalbanken unter Druck

Credit Suisse: Kunden können nach UBS-Deal Vermögen verlagern

Nach der abgeschlossenen Übernahme durch ihren Hauptkonkurrenten UBS können Kunden der Credit Suisse dem Geldhaus zufolge wegen Konzentrationsrisiken einige Vermögenswerte zu anderen Banken abzuziehen. Das Vermögensverwaltungsgeschäft sei vorerst operativ von dem der UBS getrennt, teilte die Credit Suisse ihren Mitarbeitern in einer internen Mitteilung mit, die die Nachrichtenagentur Reuters am Montag einsehen konnte. Sobald die beiden Banken jedoch fusioniert hätten, könnten die Kunden in Erwägung ziehen, einige Vermögenswerte zu einer anderen Bank zu verlagern, falls die Konzentration ein Problem darstelle, hieß es in dem auf Sonntag datierten Memo.



Durch die Übernahme der traditionsreichen Schweizer Bank wird die UBS zum unangefochtenen Weltmarktführer in der Verwaltung von Geldern für Vermögende, was Bedenken hinsichtlich der Konzentrationsrisiken für die Kunden aufwirft.