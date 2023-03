 Banken-News: Credit Suisse zahlt trotz Notverkauf hohe Boni – US-Regierung erwägt offenbar weitere Einlagensicherung

US-Korrespondentin Astrid Dörner berichtet:

Aktie von First Republic bricht weiter ein

Die Aktie der US-Bank First Republic bricht am Montag im weiteren Handelsverlauf immer stärker ein: Sie notiert etwa zwei Stunden nach Handelsbeginn 46 Prozent im Minus bei 12,46 Dollar. Die Aktie musste mehrfach vom Handel ausgesetzt werden.

CEOs großer US-Banken arbeiten unterdessen offenbar an einem neuen Rettungsplan für die Bank, wie das „Wall Street Journal“ berichtet. Unter der Führung von Jamie Dimon, CEO von Amerikas größter Bank JP Morgan Chase, würde darüber diskutiert, ob die Institute das Eigenkapital der angeschlagenen First Republic Bank stärken sollten. Elf US-Banken hatten vergangene Woche Einlagen in Höhe von insgesamt 30 Milliarden Dollar an First Republic überwiesen, um die Bank zu stützen. Diese Summe könnte ganz oder zum Teil in Eigenkapital umgewandelt werden, hieß es. Es sei wichtig, nicht noch eine Bankenpleite in den USA zu haben, betonte Sarat Sethi, Portfolio-Manager bei Douglas C. Lane im US-Börsensender CNBC. „Wenn man diese Bank scheitern lässt, dann wird es weitere Bankenpleiten geben.“