Banken-News EU will Bankenabwicklung neu ausrichten – UBS holt Strategieberater für Credit-Suisse-Übernahme

Unicredit-Chef Orcel warnt vor weiteren Krisen

Andrea Orcel, Chef der italienischen Unicredit, hat nach den Pleiten in den USA sowie nach der Übernahme der Credit Suisse durch die UBS vor weiteren Unsicherheiten in der Bankenbranche gewarnt. Nach Jahren der Globalisierung, einer positiven Dynamik und einem günstigen wirtschaftlichen Umfeld stünde man vor einer ungewissen Zukunft, sagte der Manager dem Finanzdienst Bloomberg. „Sehen Sie sich die Inflation an, die aus strukturellen Gründen hoch bleiben wird. Sehen Sie sich die Zinsen an. Sehen Sie sich die Geopolitik an. Schauen Sie sich die Wirtschaft an. Sehen Sie sich die Deglobalisierung an, die Neuordnung der Wertschöpfungsketten", mahnte Orcel. All diese Dinge liefen parallel ab. „Es ist fast unvermeidlich, dass etwas Schlimmes passieren wird, und die Regierungen werden kein Drehbuch haben, weil unser Drehbuch für vergangene Krisen ist, nicht für die nächste Krise."