Banken-News Lindner und Nagel: Keine systemische Bankenkrise – UBS holt Strategieberater für Credit-Suisse-Übernahme

Bundesfinanzminister Christian Lindner kann in Europa keine systematische Krise der Branche erkennen. Der plötzliche und starke Zinsanstieg der Notenbanken habe natürlich Auswirkungen auf die Geschäftsmodelle von Banken, sagte der FDP-Vorsitzende am Donnerstag in Washington am Rande der IWF-Frühjahrestagung auf einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Bundesbank-Präsident Joachim Nagel. "Bei einer so starken Veränderung des Zinsumfeldes ist es erwartbar, dass einzelne Akteure am Markt sich verkalkulieren und deshalb in betriebswirtschaftliche Schwierigkeiten geraten," sagte er. Es wäre fast überraschend, wenn alle perfekte Entscheidungen getroffen hätten, sagte Lindner. Die Bundesregierung brauche keine Notfallpläne in der Schublade. "Dafür besteht kein Anlass."

Auch aus Sicht von Bundesbank-Präsident Nagel kann nicht von einer tiefgreifenden Finanzkrise gesprochen werden. Es gehe um Einzelereignisse. "Der Euro-Raum insgesamt ist widerstandsfähig und solide." Die Kapital- und Liquiditätspositionen der Banken seien stark. "Die Ertragslage ist weiterhin robust", führte er aus. Die Zahl der faulen Kredite sei sehr niedrig. "Es droht hier keine Systemkrise," betonte er. Nagel zufolge liegen die Risiken eher bei einzelnen Banken. Es seien ganz unterschiedliche Gründe gewesen, warum es dort zu Schwierigkeiten gekommen sei.