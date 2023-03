 Banken-News: Schweizer Regierung friert Boni bei Credit Suisse ein – US-Regierung erwägt offenbar weitere Einlagensicherung

First Republic vorbörslich im Plus

Nach dem Absturz auf ein Allzeittief am Vortag ziehen die Aktien der US-Regionalbank First Republic vorbörslich um rund ein Viertel an. Mit einem Wertverlust von rund 90 Prozent in diesem Monat gehört das Kreditinstitut zu den am stärksten unter Druck geratenen US-Banken. Die Aktien des angeschlagenen Geldhauses aus Kalifornien gingen am Montag auf Talfahrt, weil Investoren befürchteten, dass ein 30 Milliarden Dollar schweres Unterstützungspaket nicht ausreichen könnte.