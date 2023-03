 Banken-News: Sondersitzung zur Finanzstabilität in den USA – Lagarde: Bankenbranche ist robust

Die Hoffnung auf eine Zinspause der US-Notenbank Fed treibt die Kurse an der Wall Street an. Die Fed hatte das Zinsniveau am Mittwochabend erneut angehoben auf eine Spanne von nunmehr 4,75 bis 5,0 Prozent. Es war die neunte Zinserhöhung in Folge. Ein Schritt in diesem Umfang war im Vorfeld erwartet worden.

Der weitere Ausblick lässt sich jedoch so interpretieren, dass der Zinsgipfel damit fast erreicht ist. Darauf deuten auch die neuesten Fed-Projektionen hin.