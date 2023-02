Banken Politik: Banken sollen ihre Geldautomaten vor Sprengungen schützen

Die niedersächsische Justizministerin fordert mehr Schutz von den Banken. „Nichts gegen die Sprengungen zu tun, ist unverantwortlich und gefährdet Menschenleben.“

Die Politik fordert Banken auf ihre Geldautomaten mit Klebe- und Farbmechanismen oder anderen Sicherungsmaßnahmen zu schützen. (Foto: dpa) Gesprengter Geldautomat

Weil in Deutschland fast jeden Tag ein Geldautomat gesprengt wird, will Niedersachsens Justizministerin Kathrin Wahlmann (SPD) die Banken gesetzlich in die Pflicht nehmen. „Ich kann nicht nachvollziehen, warum die Banken nicht aufrüsten. Das ist fahrlassig,“ sagte Wahlmann in einem am Freitag veröffentlichten Interview mit dem „Spiegel“.

Der Schaden der gesprengten Automaten liege im zweistelligen Millionenbereich. Ihr Ministerium will mit Hilfe einer Bundesratsinitiative von den Kreditinstituten fordern, dass sie ihre Geldautomaten mit Klebe- oder Farbmechanismen schützen, oder andere wirksame Sicherungsmaßnahmen umsetzen.

„Nichts gegen die Sprengungen zu tun, ist unverantwortlich und gefährdet Menschenleben“, sagte die Ministerin. Hier habe man mit organisierten Banden mit Hintermännern aus den Niederlanden zu tun, die hochprofessionell seien.

