Banken Privatkundenchef der Deutschen Bank baut Struktur um – Viele Führungspositionen fallen weg

Frankfurt Der neue Privatkundenchef der Deutschen Bank, Claudio de Sanctis, will seine Sparte künftig zentraler steuern als bisher. Die bislang getrennten Geschäftseinheiten des deutschen und des internationalen Privatkundengeschäfts werden ab dem 20. Juli zusammengelegt. „Künftig wird die Privatkundenbank ein einziges globales Führungsteam haben“, heißt es in einer internen Mitteilung von de Sanctis, die dem Handelsblatt vorliegt.

Bislang leistete sich die Privatkundensparte gleich drei Führungsgremien: Eines war direkt unter dem bisherigen Vorstand Karl von Rohr angesiedelt, daneben gab es jeweils eines für das Deutschlandgeschäft und eines für das internationale Geschäft.

Die neue Struktur hat mehrere Konsequenzen.

Die neue Struktur macht viele Führungsposten überflüssig: Aufgaben wie Produktentwicklung, Organisation oder Steuerung liegen künftig in einer Hand. Es werde künftig „deutlich weniger“ Managing Directors geben, sagten mit dem Sachverhalt vertraute Personen dem Handelsblatt. Die Posten auf den oberen und mittleren Führungsrängen würden wohl um mehr als einem Drittel sinken, aber um weniger als die Hälfte, hieß es.

Allein die Verringerung der Führungsgremien macht viele Führungsposten überflüssig: Dem künftig einzig verbleibenden „Executive Committee“ unter Claudio de Sanctis gehören künftig um die 20 Personen an. Bislang waren es auf alle drei Gremien verteilt 42 Personen.

Der neue Privatkundenvorstand kommt mit deutlich weniger Führungskräften aus. (Foto: Deutsche Bank) Claudio de Sanctis

Die einheitliche Struktur macht auch Schluss mit vielen Doppelarbeiten. Das gilt Insidern zufolge vor allem für Aufgaben im Bereich der Produktentwicklung, der Steuerung sowie dem täglichen Betrieb.

Die Einführung der neuen Struktur ist mitbestimmungspflichtig. Die Bank wolle im August die Gespräche mit den Arbeitnehmervertretern aufnehmen und hoffe auf einen Abschluss der Gespräche bis spätestens Ende September.

2. Machtzuwachs für den Deutschland-Chef

Durch die Zusammenlegung erhält Deutschland-Chef Lars Stoy mehr Einfluss. Er verantwortet in Deutschland künftig neben dem normalen Privatkundengeschäft auch das Wealth Management, also das Geschäft mit besonders vermögenden Kunden. Bislang war das gesamte Wealth Management dem internationalen Privatkundengeschäft zugeordnet, das bislang von de Sanctis geleitet wurde.

Stoy verantwortet künftig zwei wichtige Marktbereiche: Die Bank unterscheidet künftig zwischen dem Wealth Management und dem Private Banking auf der einen Seite sowie dem Personal Banking auf der anderen Seite.

Im Bereich Wealth Management und Private Banking bündelt das Institut die reichen und die wohlhabenderen Kunden, die einen erhöhten Beratungsbedarf haben. Unter Personal Banking versteht das Institut das Massengeschäft mit Kunden, die im Wesentlichen klassische Kontofunktionen nutzen.

Stoy ist neben Privatkundenvorstand de Sanctis außerdem das einzige Mitglied der Sparte im Konzernleitungskomitee der Bank. Dies ist das wichtigste Führungsgremium der Bank unterhalb des Vorstands.

3. Bank sortiert Privatkunden neu

Die neue Struktur gibt auch Aufschluss darüber, wie die Bank ihr Privatkundengeschäft in Deutschland gestalten will: Bei der gehobeneren Kundschaft soll Stoy das Geschäft mit reichen Kunden (Wealth Management) sowie den wohlhabenderen Kunden (Private Banking) „enger zusammenführen“, heißt es in der Mitteilung. Auch die Zusammenarbeit mit der Unternehmerbank soll gestärkt werden.

Im Massengeschäft will die Bank unter anderem ihre „Kundenkanäle und Prozesse digitalisieren“. Für diesen Bereich, der an Lars Stoy berichten wird, sucht das Institut noch einen Leiter oder eine Leiterin.

In Finanzkreisen heißt es, es werde intern wie extern gesucht. Mit Blick auf den Digitalisierungsbedarf der Sparte gilt es als naheliegend, dass die Digitalisierungsexpertise bei der Besetzung dieses Postens eine wichtige Rolle spielt.

Wo die Grenze zwischen den normalen und den gehobenen Kunden verlaufen soll, ist noch unklar. Spätestens bis Ende September will die Bank dazu eine Entscheidung treffen, sagt eine mit den Gesprächen vertraute Person. Die Grenze werde wohl bei einem Kundenvermögen im niedrigen sechsstelligen Bereich liegen.

