Banken Stabilitätswächter: Verwundbarkeiten im Finanzsystem weiterhin hoch

Der Ausschuss AFS überwacht die Finanzstabilität in Deutschland. Er warnt vor möglichen Bewertungsverlusten bei Wertpapieren in den Bilanzen.

Risiken im Finanzsektor sollten nicht unterschätzt werden, warnt der Ausschuss für Finanzstabilität. (Foto: Reuters) Skyline von Frankfurt

Frankfurt Die Verwundbarkeiten im deutschen Finanzsystem sind nach Einschätzung der Stabilitätswächter weiterhin hoch. Der im Sommer 2022 eingeleitete Zinserhöhungskurs der Europäischen Zentralbank (EZB) sei eine Herausforderung für das deutsche Finanzsystem, teilte der Ausschuss für Finanzstabilität (AFS) am Dienstag mit.

Auch wenn der Finanzsektor dies bisher gut verkraftet habe, dürften die damit verbundenen Risiken nicht unterschätzt werden. „Neben gestiegenen Refinanzierungskosten von Finanzunternehmen kann es zu weiteren Bewertungsverlusten bei Wertpapieren in den Bilanzen kommen“, warnte der AFS. Die Stabilitätswächter legten ihren Bericht an den Bundestag für den Zeitraum April 2022 bis Ende März 2023 vor.

Der 2013 eingerichtete AFS überwacht die Finanzstabilität in Deutschland. Ihm gehören Vertreter des Bundesfinanzministeriums, der Bundesbank und der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) an. Er tagt einmal im Quartal und legt einmal im Jahr einen Bericht an den Bundestag vor.