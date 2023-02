Banken Standard Chartered rüstet auf, um Übernahmen abzuwehren

Ein Aktienrückkauf sorgt dafür, dass der Kurs der Papiere steigt. Dennoch steht Vorstandschef Bill Winters unter einem enormen Ertragsdruck.

Das britische Geldhaus hat insbesondere unter den Restriktionen in Hongkong gelitten, wo die Bank einen Großteil ihrer Geschäfte abwickelt. (Foto: Reuters) Standard Chartered

London Wenn Aktienrückkäufe ein Mittel sind, um potenzielle Übernahmeinteressenten abzuschrecken, hat sich Standard Chartered gerade für mögliche Abwehrschlachten gerüstet. Die in London beheimatete Großbank will eigene Anteile im Wert von rund einer Milliarde Dollar zurückkaufen.

Das dürfte auch ein Signal an die First Abu Dhabi Bank (FAB) sein, die im vergangenen Jahr Interesse an Standard Chartered bekundet hatte, im Januar ihre Pläne dann aber doch zunächst ad acta legte.

Aktienrückkäufe treiben normalerweise den Börsenkurs nach oben und machen damit eine Übernahme teurer. So kletterte der Kurs von Standard Chartered in Hongkong nach der Ankündigung zunächst um vier Prozent.