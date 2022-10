Banken Starker Anstieg der Kreditvergabe an Firmen im Euro-Raum hält an

Die Banken haben im September deutlich mehr Darlehen an Firmen ausgegeben als im Vorjahr. Auch an Privathaushalte wurden mehr Kredite vergeben.

Daten zur Entwicklung der Kreditvergabe der Banken geben den Währungshütern Informationen zu den Finanzierungsbedingungen im Euro-Raum.

Frankfurt Die Kreditvergabe an Unternehmen im Euro-Raum hat trotz eingetrübter Konjunkturaussichten und steigender Zinsen erneut stark zugenommen. Die Finanzinstitute reichten im September 8,9 Prozent mehr Darlehen an Firmen aus als ein Jahr zuvor, wie die Europäische Zentralbank (EZB) am Mittwoch mitteilte. Das ist der stärkste Zuwachs seit Anfang 2009.

Im August hatte das Plus bei 8,8 Prozent gelegen. Die Geldhäuser vergaben an die Privathaushalte im September 4,4 Prozent mehr Darlehen als ein Jahr zuvor. Im August war das Wachstum mit 4,5 Prozent noch einen Tick höher ausgefallen.

Die monatlichen Daten zur Entwicklung der Kreditvergabe der Banken geben den Währungshütern wichtige Informationen zu den Finanzierungsbedingungen im Euro-Raum. Diese fließen in die geldpolitischen Entscheidungen ein. Die nächste Zinssitzung der EZB ist bereits an diesem Donnerstag.

Volkswirte erwarten mehrheitlich, dass die Notenbank ihre Schlüsselzinsen im Kampf gegen die hohe Inflation dann wie im September um 0,75 Prozentpunkte erhöhen wird. Der Leitzins würde damit auf 2,0 Prozent steigen und der für die Finanzmärkte derzeit maßgebliche Einlagensatz auf 1,5 Prozent.

Die Geldmenge M3 erhöhte sich im September um 6,3 Prozent. Volkswirte hatten ein Plus von 6,1 Prozent erwartet. Im August hatte der Zuwachs bei 6,1 Prozent gelegen. Zu der Messgröße M3 gehören unter anderem Bargeld, Einlagen auf Girokonten sowie Geldmarktpapiere und Schuldverschreibungen.