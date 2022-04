Banken-Start-up Fintech Qonto startet Crowdinvesting-Runde

Das französische Fintech ermöglicht es seinen Kunden, sich am Unternehmen zu beteiligen. Qonto erweitert damit seine Finanzierungsrunde von Januar dieses Jahres.

Das Banken-Start-up sammelte bei einer Finanzierungsrunde im Januar 486 Millionen Euro ein. (Quelle: Qonto) Qonto-Gründer Steve Anavi und Alexandre Prot

Frankfurt Es ist das erste europäische Einhorn, das seinen Kunden eine Beteiligung am Unternehmen ermöglicht: Das französische Fintech Qonto startet eine Crowdinvesting-Runde. Das gab das Unternehmen am Dienstag bekannt. „Mit dieser Crowdinvesting-Runde geben wir unseren Kunden die Möglichkeit, als Investoren an unserer Reise teilzunehmen“, sagte Deutschland-Chef Torben Rabe im Gespräch mit dem Handelsblatt.

Ab sofort können sich Qonto-Kunden aus den bislang erschlossenen Märkten Frankreich, Spanien, Italien und Deutschland auf der Plattform Crowdcube bis zum 19. April registrieren. Anschließend erhalten sie Zugang zu den Investitionen. Bedingung für eine Beteiligung ist, dass die Interessenten volljährig sind und Zugang zu einem Qonto-Konto haben.

Ein Anteil kostet Anleger 137,94 Euro. Ein erstes Ziel sei, die Marke von einer Million Euro zu erreichen, sagte Rabe. Qonto behalte sich vor, diese Marke noch nach oben zu erweitern. Aufgrund rechtlicher Regularien könne die Crowdinvesting-Runde aber insgesamt maximal fünf Millionen Euro groß werden, sagte er.

