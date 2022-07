Banken-Start-ups Fintech Qonto steht vor der Übernahme des Konkurrenten Penta

Qonto bietet neben dem eigentlichen Bankkonto auch Dienstleistungen wie die Digitalisierung von Belegen für die Buchhaltung an.

Frankfurt Das Berliner Finanz-Start-up (Fintech) Penta steht kurz vor dem Verkauf an den französischen Konkurrenten Qonto. Das erfuhr das Handelsblatt aus Finanzkreisen. Ein Deal solle zeitnah zustande kommen. Weder Penta noch Qonto wollten sich auf Anfrage äußern.

Als Kaufpreis ist laut dem Branchen-Newsletter „Finanzszene/Financeforward“, der zuerst über den Verkauf berichtete, von einem mittleren dreistelligen Millionenbetrag die Rede. Bei der letzten Finanzierungsrunde im August des vergangenen Jahres kam Penta nach eigenen Angaben auf eine Bewertung von etwa 160 Millionen Euro.

Unwahrscheinlich ist laut Finanzkreisen, dass der Betrag vollständig in Cash beglichen wird. Aufgrund der derzeit stark sinkenden Bewertungen von Fintechs sei die Abwicklung in Anteilen wahrscheinlicher.



Bei dem bevorstehenden Verkauf dürfte das aktuelle Marktumfeld eine entscheidende Rolle gespielt haben. Krieg, Inflation und steigende Zinsen setzen Fintechs unter Druck. In den vergangenen Monaten häuften sich die Meldungen von Mitarbeiterentlassungen und Strategiewechseln, damit Finanz-Start-ups schneller profitabel werden. Und nachdem 2021 ein neues Rekordjahr war, was das investierte Risikokapital in deutsche Fintechs angeht, gehen die Investoren nun deutlich selektiver vor.

Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen

Das bekommt offensichtlich auch Penta zu spüren. Noch im Februar soll das Berliner Fintech, geleitet vom ehemaligen Deutsche-Bank-Manager Markus Pertlwieser, trotz des schwierigen Marktumfelds Gespräche mit potenziellen Investoren geführt und dabei eine Bewertung von 400 bis 500 Millionen Euro angestrebt haben. Das berichteten mit der Angelegenheit vertraute Personen. Doch zu einem Abschluss kam es nie.

Qonto sammelte Millionen ein

Ein besseres Timing bewies Qonto. Der französische Konkurrent sammelte noch im Januar dieses Jahres in einer Finanzierungsrunde 486 Millionen Euro ein. „Wir wollen bis 2025 die bevorzugte Finanzlösung für eine Million kleine und mittlere Unternehmenskunden sowie für Start-ups und Freelancer in Europa sein“, sagte der Deutschlandchef von Qonto, Torben Rabe, damals dem Handelsblatt.

Der 2017 von Alexandre Prot und Steve Anavi in Paris gegründete digitale Mittelstandsfinanzierer erweiterte diese Finanzierungsrunde nochmals Ende April in einer Crowdinvesting-Runde um fünf Millionen Euro.

Qonto bietet neben dem eigentlichen Bankkonto auch Dienstleistungen wie die Digitalisierung von Belegen für die Buchhaltung und Schnittstellen zu externen Firmen wie etwa dem Softwareanbieter Datev an. Das Angebot richtet sich ausschließlich an Selbstständige sowie kleine und mittelständische Unternehmen. Insgesamt hat das Fintech nach eigenen Angaben 220.000 Kunden.

Penta bietet Online-Bankkonten und andere Finanzdienstleistungen für Kleinunternehmen an. Im Gegensatz zum Angebot anderer Technologie-Start-ups ist kein Dienst von Penta kostenlos, sondern bedarf eines kostenpflichtigen Abonnements, wobei die billigste Dienstleistung laut der Website bei neun Euro pro Monat beginnt.

Mehr zum Thema: Penta will bei Finanzierungsrunde offenbar ein halbes Einhorn werden