Banken UBS und Credit Suisse bleiben nach Übernahme zunächst separate Institute

Die separaten Marken sollen zunächst erhalten bleiben. (Foto: Reuters) Gebäude der UBS und Credit Suisse in Zürich

Zürich Die Schweizer Großbank UBS will nach der Übernahme der bisherigen Rivalin Credit Suisse das Geschäft beider Institute zunächst unabhängig voneinander betreiben. Die Integration werde stufenweise erfolgen, teilte die UBS am Dienstag in Zürich mit.

Vorgesehen seien bis auf Weiteres zwei separate Muttergesellschaften, die UBS AG und die Credit Suisse AG. Beide würden weiterhin ihre Tochtergesellschaften und Geschäftsstellen betreiben, ihre Kunden betreuen und mit Gegenparteien Geschäfte machen.

Zudem stellte die UBS das künftige gemeinsame Führungsteam der Bankengruppe vor. Mit Abschluss der Transaktion werde der jetzige Credit-Suisse-Chef Ulrich Körner ebenfalls Mitglied der UBS-Konzernleitung. Todd Tuckner löst Sarah Youngwood an der Spitze des Finanzressorts ab. Sie werde die Bank nach Abschluss der Transaktion verlassen.

Im Amt bleiben bei der UBS Iqbal Khan als Chef des Global Wealth Management, Rob Karofsky als Leiter der Investmentbank und Sabine Keller-Busse als Schweiz-Chefin. Michelle Bereaux wird für die Integration verantwortlich sein, Christian Bluhm bleibt als Risikochef an Bord. Zur Zukunft des Credit-Suisse-Managements gab es – bis auf Körner – zunächst keine Angaben. „UBS ist überzeugt, die richtige Unternehmensstruktur und das richtige Führungsteam für eine erfolgreiche Integration zu haben", hieß es in der Mitteilung der Bank. „Über den Integrationsprozess wird UBS nach Möglichkeit regelmäßig informieren." Die UBS geht nach eigenen Angaben davon aus, dass der rechtliche Abschluss der Transaktion in den nächsten Wochen erfolgen wird.