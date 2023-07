Banken UBS-Vermögensverwaltung ernennt weitere rund 180 Manager

Zürich Nach der Übernahme der Credit Suisse hat die UBS im Kerngeschäft mit Millionären und Milliardären die nächste Führungsebene bestimmt. Für ein Dutzend Teams innerhalb der Division Global Wealth Management ernannte die Großbank rund 180 Manager, wie eine mit der Situation vertraute Person am Donnerstag der Nachrichtenagentur Reuters sagte.

Die Ernennungen erfolgten mit wenigen Ausnahmen mit Wirkung zum 17. Juli. „Ziel ist es, unseren Kunden so schnell und nahtlos wie möglich das Beste aus unserer gemeinsamen Organisation zu bieten“, erklärte Divisionschef Iqbal Khan einer Reuters vorliegenden internen Mitteilung zufolge. Ein UBS-Sprecher bestätigte die Angaben.

Während die Mehrheit der Posten an Führungskräfte der alten UBS gehen, kommen in bestimmten Fällen auch Credit-Suisse-Manager zum Zug. Andreea Grob werde Leiterin der neugeschaffenen Region Türkei, Israel, Griechenland und Afrika. Puneet Matta übernehme die Leitung des Geschäfts mit indischen Kunden, das sowohl das Vorort-Geschäft der Credit Suisse als auch das grenzüberschreitende und bisher aus Dubai, London und Singapur betriebene Geschäft der UBS umfasse. Wie in Indien kehrt die UBS durch den Zukauf auch in Australien in einen Markt zurück, den das Institut zuvor verlassen hatte. Head Global Wealth Management Australia wird CS-Manager Michael Marr.

Mit der Ernennung der Führungskräfte ist nun auch klar, dass die UBS das Schiffsfinanzierungsgeschäft der Credit Suisse übernimmt. Dieses wird dem Insider zufolge Teil der neu formierten Einheit Aircraft and Shipping Finance, die der UBS-Manager Ruben Mangold verantworte. UBS war bisher in der Flugzeugfinanzierung stark. In der Region Nord- und Südamerika stoße die Morgan-Stanley-Bankerin Lisa Golia in den kommenden Monaten zur UBS und übernehme dort die Funktion Chief Operating Officer für die USA.

Um einen Bankensturm zu beenden, orchestrierte die Schweizer Regierung Mitte März eine Not-Übernahme der Credit Suisse durch die UBS. Mitte Juni wurde die größte Übernahme in der Bankbranche seit der Finanzkrise vollzogen.

>> Mehr zum Thema: UBS will bei Credit Suisse wohl jede zweite Stelle streichen

Erste Weichenstellungen hatte der für die Integration der Credit Suisse zurückgeholte UBS-Chef Sergio Ermotti bereits vorgenommen. So stellte er im Mai die Konzernleitung neu auf, im Juni folgte die Ebene unter der Konzernleitung und nun die Stufe darunter. Im Investmentbanking sollen die Führungskräfte dieser Ebene bis Mitte Juli feststehen. Das Asset Management hat dies bereits abgehakt.

Länger dauern dürfte es im Schweizer Geschäft. Ermotti hat in Aussicht gestellt, bis zum Ende des Sommers eine Entscheidung zu treffen, ob das Schweizer Geschäft der Credit Suisse in die UBS integriert oder abgespalten werden soll.

„UBS prüft weiterhin sorgfältig alle Optionen für das Schweizer Geschäft der Credit Suisse“, erklärte Khan. In seiner eigenen Division Wealth Management hat er sich vorgenommen, die nächste Management-Stufe bis zum Ende des Monats zu ernennen.

Mehr: Credit Suisse ist Geschichte – Doch es kann sich alles wiederholen