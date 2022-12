Banken Unicredit bestätigt höhere Kapitalanforderungen der EZB

Die Kapitalanforderungen der EZB an die italienische Bank steigen auf zwei Prozent. Dennoch solle sich das nicht auf die Ausschüttungsziele und die Kapitalziele auswirken.

Hauptquartier der italienischen Bank in Mailand. (Foto: imago images/Cavan Images) Unicredit Tower

Die Unicredit SpA hat bestätigt, dass die Europäische Zentralbank ihre Kapitalanforderungen an die Bank erhöhen wird. Damit reagiert die Aufsicht auf Risiken, die durch den russischen Angriffskrieg in der Ukraine und den wirtschaftlichen Abschwung in Europa entstanden sind.

Die sogenannte Säule-2-Anforderung für Unicredit für das nächste Jahr werde auf zwei Prozent der risikogewichteten Aktiva steigen, teilte die Bank am Donnerstag mit. Für 2022 betrug sie 1,75 Prozent. Die Erhöhung werde sich nicht auf die Pläne der Bank zur Ausschüttung an die Aktionäre auswirken, hieß es.

Über den Säule-2-Mechanismus kann die EZB einzelne Banken zwingen, mehr Kapital zu halten, wenn sie der Meinung ist, dass das Risikoprofil der Bank dies erforderlich macht. Unicredit ist einer der ersten europäischen Kreditgeber, die die Kapitalanforderungen für das kommende Jahr offenlegen.

Während einige nationale Aufseher Banken dazu verpflichten, diese Informationen zu veröffentlichen, sind auch die Anleger daran interessiert. Die Höhe der Anforderungen lässt Rückschlüsse auf die Finanzkraft der Banken und ihren Spielraum für Ausschüttungen zu. Unicredit-Chef Andrea Orcel bietet derzeit einen der großzügigsten Dividenden- und Rückkaufrahmen in Europa.

„Es gibt keine Auswirkungen auf die Ausschüttungsziele von Unicredit für 2022 und für die Zukunft, auf den Finanzierungsplan und die Kapitalziele, die weiterhin dem Ausblick entsprechen", ließ Unicredit wissen. Insgesamt muss Unicredit hartes Kernkapital in Höhe von 9,2 Prozent seiner risikogewichteten Aktiva halten. Auf Basis der Zahlen von Ende September würde die italienische Bank dieses Niveau um mehr als sechs Prozentpunkte übertreffen.