Banken Unicredit-Chef will Jahresprognose hochschrauben

Andrea Orcel sei auch mit Blick auf das kommende Jahr zuversichtlich. Das Institut könne die Abkühlung der Wirtschaft gut verkraften.

Die italienische Großbank will ihre Jahresziele für das laufende Jahr erhöhen. (Foto: IMAGO/NurPhoto) Unicredit

Frankfurt Die italienische Großbank Unicredit will ihre Jahresziele nach oben korrigieren. „Wir werden im dritten Quartal erheblich nachbessern“, sagte Unicredit-Chef Andrea Orcel auf einer Konferenz am Donnerstag in London. Er sei auch mit Blick auf das kommende Jahr zuversichtlich. Die Bank hätte einen einzigartigen Puffer, um mögliche Schocks in der Wirtschaft abzufedern.

Die industrielle Transformation, die Risikovorsorge und die Zinserhöhung trügen außerdem dazu bei, dass das Institut die Abkühlung der Wirtschaft gut verkraften könne. Die Aussicht auf eine deutliche Anhebung der Gesamtjahresziele lockte die Anleger an. Die Aktien der Bank stiegen in Mailand um sechs Prozent.

