Banken Unicredit sollen höhere EZB-Kapitalanforderungen drohen

Die Aufsicht sorgt sich um die Widerstandsfähigkeit der Bank. Muss das Institut künftig mehr Kapital halten, könnte das eine Warnung für die gesamte Branche sein.

Ende letzten Jahres hatte sich die Bank verpflichtet, zwischen 2021 und 2024 mindestens 16 Milliarden Euro über Dividenden und Aktienrückkäufe auszuschütten. (Foto: Bloomberg) Unicredit

Mailand Der italienischen Großbank Unicredit drohen informierten Kreisen zufolge im nächsten Jahr höhere Kapitalanforderungen. Es heißt, die Aufsicht sorgt sich um die Widerstandsfähigkeit der Bank bezüglich der Risiken des Russland Kriegs in der Ukraine sowie einer Eintrübung der Konjunktur.

Die Europäische Zentralbank habe Unicredit gegenüber angedeutet, dass sie für das Institut eine Anhebung der so genannten Säule-2-Anforderungen in Erwägung zieht, hieß es. Sie liegt derzeit bei 1,75 Prozent. Veränderungen erfolgen normalerweise in Schritten von 25 Basispunkten. Eine Erhöhung der Anforderungen würde somit wahrscheinlich erst einmal auf ein Niveau von zwei Prozent der risikogewichteten Aktiva führen.

Über den Säule-2-Mechanismus kann die EZB einzelne Banken zwingen, mehr Kapital zu halten, wenn sie der Meinung ist, dass diese nicht mit der Zentralbankeinschätzung zur Wahrscheinlichkeit künftiger Verluste übereinstimmen. Eine Erhöhung für Unicredit könnte auch als Warnung für andere Banken dienen. Konzernchef Andrea Orcel bietet den Bankaktionären derzeit einen der großzügigsten Dividenden- und Rückkaufnahmen in der Region. Die Gesamtkapitalausstattung von Unicredit liegt indessen weit über den gesetzlichen und individuellen Anforderungen. Eine Erhöhung in Bezug auf Säule zwei dürfte die Ausschüttungsfähigkeit der Bank somit nur geringfügig beeinträchtigen. Ende letzten Jahres hatte sich Unicredit verpflichtet, zwischen 2021 und 2024 mindestens 16 Milliarden Euro über Dividenden und Aktienrückkäufe auszuschütten.

Ein Sprecher der Unicredit ebenso wie ein EZB-Sprecher lehnten eine Stellungnahme ab. Banken können die Anforderungen der EZB mit einer Mischung aus hartem Kernkapital (Common Equity Tier 1) und verschiedenen Arten von nachrangigen Anleihen erfüllen.