Banken US-Jury befindet Credit Suisse im Devisenskandal für unschuldig

Investoren hatten der Credit Suisse in einer Sammelklage Preismanipulationen an den Devisenmärkten angekreidet. Der Vorwurf konnte nun nicht erhärtet werden.

Der Schweizer Großbank wurde vorgeworfen, Preise auf den Devisenmärkte zu manipulieren. (Foto: Reuters) Credit Suisse

New York Im Skandal um mutmaßliche Manipulationen am Devisenmarkt hat die krisengeplagte Schweizer Großbank Credit Suisse vor einem US-Geschworenengericht einen Sieg errungen. In dem Prozess vor einem Bundesgericht in Manhattan, der am 11. Oktober begann, befand die Jury das Geldhaus am Donnerstag für nicht schuldig.

Credit Suisse sah sich in den USA mit dem Vorwurf konfrontiert, sich zwischen 2007 und 2013 mit anderen Banken verschworen zu haben, um die Preise auf den Devisenmärkten zu manipulieren. Eine entsprechende Sammelklage von Investoren wurde 2013 eingereicht. Credit Suisse war die letzte verbliebene Bank in diesem Fall. 15 weitere Geldhäuser hatten sich bereits auf einen Vergleich in Höhe von 2,3 Milliarden Dollar geeinigt.