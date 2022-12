Banken Wells Fargo zahlt 3,7 Milliarden Dollar wegen Verbraucherkreditskandal

Die US-Bank muss Buß- und Entschädigungsgelder in Milliardenhöhe zahlen. Ihr werden unter anderem illegale Geschäfte mit Auto- und Häuserkrediten vorgeworfen.

Erneute Strafzahlung. (Foto: Reuters) Filiale von Wells Fargo in North Carolina

New York Die US-amerikanische Großbank Wells Fargo muss erneut wegen ihrer Skandale beim Kundenumgang zahlen. Diesmal einigte sich die Bank mit Sitz in San Francisco mit der US-Aufsicht Consumer Financial Protection Bureau (CFPB) auf die Zahlung von insgesamt 3,7 Milliarden Dollar für die Verstöße bei Verbraucherkrediten.

„Wells Fargos wiederholte Gesetzesverstöße haben Millionen von amerikanischen Familien gefährdet“, sagte Rohit Chopra, der Direktor der auf den Finanzsektor spezialisierten Verbraucherschutzbehörde CFPB. Sie wirft Wells Fargo unter anderem vor, jahrelang illegale Gebühren bei Auto- und Häuserkrediten kassiert und Autos ungerechtfertigt zurückgefordert zu haben. Zudem habe die Bank Spar- und Girokonten mit unrechtmäßigen Überziehungszinsen und anderen unzulässigen Abbuchungen belastet.

Wells Fargo werde bei dem nun geschlossenen Vergleich über 2,0 Milliarden Dollar zahlen, um mehr als 16 Millionen Kunden zu entschädigen. Zudem habe das CFPB eine Bußgeldzahlung in Rekordhöhe von 1,7 Milliarden Dollar verhängt, erklärte Chopra.